Inmigración a Alemania: las solicitudes de asilo están aumentando drásticamente, alto durante más de cuatro años

DrLas solicitudes de asilo en Alemania volvieron a aumentar considerablemente. En noviembre se presentaron 16.520 solicitudes iniciales, hace más de cuatro años. Según estadísticas de la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF), este valor se superó por última vez en agosto de 2017 (16633). Antes de eso, este fue solo el caso en marzo de 2017 y entre octubre de 2014 y diciembre de 2016 durante la crisis migratoria.

Incluso después de los años de 2014 a 2017, la inmigración de asilo a Alemania se mantuvo alta en comparación histórica y europea. Cada año en su conjunto, se superó la marca de los 100.000 en las solicitudes iniciales, incluso en la Corona 2020. En el verano, se agregó una nueva ruta a través de Bielorrusia y Polonia a las conocidas rutas de inmigración ilegal a través de España, Grecia e Italia. Ésta es una de las razones por las que el número de solicitudes de asilo está aumentando nuevamente.

Desde agosto, la Policía Federal ha registrado más de 10.500 “entradas no autorizadas vinculadas a Bielorrusia, actualmente en tendencia a la baja”, declaró la autoridad. Desde agosto (474) hasta septiembre (1903) y octubre (5285) el camino se desarrolló rápidamente. En noviembre, la entrada por Bielorrusia se mantuvo, según la Policía Federal, en “un total de 2.849 resultados en un nivel alto”. Además de este “campo brillante” para los capturados, también es posible que algunos inmigrantes ingresaran inicialmente al país sin ser notados, como en otras partes de la frontera.

Migrantes esperan en el puesto de control de Koznica en la frontera entre Polonia y Bielorrusia a mediados de noviembre Fuente: Agence France-Presse

Según la valoración de las autoridades de seguridad, las personas que entran por Bielorrusia suelen solicitar asilo en este país, y algunas se trasladan, por ejemplo, a los Países Bajos o Francia. De acuerdo con la ley de asilo actual de la UE, pero apenas se cumple, deberán presentar sus solicitudes en Polonia y solo serán redistribuidas a Alemania si ya tienen familiares aquí o si están sujetos a otras reglas excepcionales.

Se dice que Bielorrusia obligó a cientos de personas a cruzar la valla. Los campamentos en la frontera polaco-bielorrusa fueron vaciados. Muchos de los refugiados ahora están alojados en un centro logístico en Proszy, Bielorrusia. Sin embargo, se dijo que algunos de ellos habían cruzado ilegalmente la frontera hacia la Unión Europea. Fuente: World / Daniel Franz

El regreso previsto de Dublín a Polonia no se está produciendo en grandes cantidades y no se impide que los inmigrantes continúen viajando sin autorización. “La frontera germano-polaca es una frontera interna de Schengen que se puede cruzar en cualquier momento y en cualquier momento”, dijo la Policía Federal. Las denegaciones están “legalmente permitidas solo si la Comisión de la UE ha sido notificada de la reintroducción temporal de los controles fronterizos. Este no es el caso en la frontera entre Alemania y Polonia”.

Si bien, debido a la protección intensificada de la frontera polaca y la presión exitosa de la Comisión de la Unión Europea sobre las aerolíneas que transportaban migrantes desde el Medio Oriente a Bielorrusia, comenzó la relajación en la ruta del este, los principales impulsores de la fuerte migración de asilo a Alemania siguen siendo: el regreso La huida de refugiados ha llegado a Italia, España y Grecia. El gobierno federal saliente se ha ocupado cada vez más de esta situación permanente. No se permitieron las denegaciones en la frontera y no se pudieron incrementar significativamente las transferencias a los países responsables.

Desde el verano de 2020, los refugiados ya reconocidos en Grecia han solicitado cada vez más asilo en Alemania. A finales de año, ya había 13.700 a finales de octubre, anunció BAMF WELT. Pero tampoco serán devueltos. El ministro del Interior federal saliente, Horst Seehofer (CSU), dijo a finales de octubre que debido al mal alojamiento en el país mediterráneo, solo un migrante fue devuelto en 2021. Sin éxito, ofreció a Grecia financiar el alojamiento de refugiados por hasta 50 millones de euros.