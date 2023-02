Inteligencia artificial: Microsoft lleva los chatbots a los smartphones y Skype

Microsoft también trae un chatbot de IA del motor de búsqueda Bing completamente renovado a las plataformas de teléfonos inteligentes Android e iOS. La compañía anunció esto en una publicación de blog el miércoles. La mayor empresa de software del mundo también quiere dotar de funciones de inteligencia artificial a su navegador Edge para smartphones y a su software de videotelefonía Skype.

Microsoft anunció los primeros pasos de su ofensiva integral de IA en colaboración con OpenAI hace dos semanas, y Bing y Edge se actualizaron con IA. Microsoft promete que Bing agregará fuentes confiables a través de Internet para dar a los usuarios una respuesta única en lugar de una larga lista de enlaces.

Microsoft: El chatbot de Bing ha sido bien recibido

Similar al bot de script ChatGPT de OpenAI, el bot de chat de Bing en la fase de prueba impresionó con respuestas elocuentes. Sin embargo, en ocasiones presentó hechos incorrectos o ficticios. En algunos casos, el bot de chat de Bing causó revuelo con declaraciones espontáneas de amor y respuestas mocosas. Posteriormente, Microsoft restringió el uso de la herramienta de chat a diálogos detallados, lo que resultó particularmente propenso a errores.

Durante la fase de prueba, Microsoft no abrió completamente el acceso al nuevo Bing, sino que puso en espera a muchas partes interesadas. Mientras tanto, más de 1 millón de personas de 169 países han sido dadas la bienvenida fuera de la lista de espera, El director de Microsoft, Youssef Mahdi, escribió. “Agregamos más personas a Preview todos los días”. Los comentarios sobre la nueva funcionalidad son positivos: “El 71 por ciento de los participantes de la prueba dieron el visto bueno al nuevo Bing por las nuevas funciones de búsqueda y respuesta”.

Consultas de búsqueda también con reconocimiento de voz y salida

No es necesario escribir las consultas de búsqueda de Bing en el teléfono inteligente, pero se pueden dictar. Al mismo tiempo, la nueva aplicación móvil de Bing no solo puede mostrar las respuestas como texto escrito, sino también leerlas en voz alta. Los nuevos navegadores móviles Bing y Edge, explicó Mehdi, “pueden servir como un asistente de prueba para Internet”, incluso si no está usando una computadora de escritorio.

Las funciones de inteligencia artificial de Skype tienen como objetivo mejorar la comunicación social con amigos y familiares. Puede agregar un chatbot a un grupo de Skype para conocer el clima de la IA u obtener consejos para viajes u otras actividades. Después de un mayor desarrollo y mejora, el chatbot impulsado por IA también se puede integrar en Microsoft Teams.

Con la iniciativa AI, Microsoft no solo está tratando de volver a ser más relevante en las búsquedas en Internet, sino también en los navegadores web. Como calcula la empresa de investigación de mercado Statcounter, Google tiene actualmente una participación de mercado de aproximadamente el 93 por ciento en búsquedas en Internet, mientras que Bing de Microsoft tiene solo el 3 por ciento. Los navegadores se ven igualmente mal: Google Chrome lidera con un 65,4 por ciento, por delante de Safari (de Apple) con un 18,7 por ciento. Microsoft terminó con Edge con una participación de mercado del 4,5 por ciento.



