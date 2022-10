Inversión contradictoria: Berkshire Hathaway de Buffett en mínimo de 18 meses: así es como Buffett puede beneficiarse de un mercado bajista | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo

La amenaza de una recesión en EE.UU. también perjudica a Berkshire Hathaway



• Berkshire Hathaway compró más acciones que nunca en el primer trimestre de 2022



• Buffett puede usar el bajo nivel de Berkshire para recomprar

2022 ha sido muy decepcionante para los inversores hasta ahora. Debido a los fuertes aumentos de las tasas de interés por parte de los bancos centrales internacionales, ha habido dolor en las bolsas de valores internacionales durante semanas. A medida que los inversores dan la espalda a las bolsas de valores en masa, es probable que el inversor estrella Warren Buffett esté en su mejor momento en este momento.



Las acciones de Berkshire Hathaway alcanzan su nivel más bajo desde abril de 2021

Mientras que el S&P 500, en particular las acciones tecnológicas pesadas, ha estado subiendo desde enero, Warren Buffets Holding Berkshire Hathaway alcanzó un récord de $362 en marzo. En ese momento, las acciones de Berkshire se consideraban una roca para surfear: un vehículo de inversión de base amplia con una posición financiera muy estable superaría relativamente bien el período inflacionario, según el consenso en ese momento. Pero desde entonces, las acciones de Buffett también han caído. El 26 de septiembre, a $264, estaba en su nivel más bajo en un año y medio, alrededor de un 27 por ciento por debajo de un máximo histórico.

La recesión perjudica a las participaciones de Berkshire

El movimiento a la baja se puede atribuir a los crecientes temores de una recesión en los mercados de capitales. Como microcosmos de la economía estadounidense, Berkshire Hathaway está fuertemente expuesto a la economía a través de varias participaciones en bancos, compañías de seguros, compañías de software, el sector minorista y energético y es probable que sufra un estancamiento significativo, al menos mucho más que la inflación cuando el la economía va bien al mismo tiempo. Algunos de los coleccionables más grandes de Berkshire, como Apple, Bank of America o American Express, son de color rojo intenso este año. Las acciones más estables, como Coca-Cola o Kraft Heinz, así como las acciones de energía con buen desempeño, como Occicental Petroleum, no pueden compensar esta debilidad. Por esta razón, las acciones de Berkshire probablemente caerán aún más, sospecha Theron Muhammad de Markets Insider.



El mercado bajista de Buffett: encontrar gangas

Sin embargo, el inversionista estrella de 92 años no se inmuta por la crisis del mercado de valores. Al contrario: en el primer trimestre de 2022, el trimestre en el que Rusia atacó a Ucrania, Buffett compró acciones por valor de 51.000 millones de dólares. Este fue un valor récord en las décadas que pasó como inversor. No sería sorprendente para muchos observadores que el “Oráculo de Omaha” vuelva a estar a la altura de su reputación como inversor anticíclico en las próximas semanas y recaude acciones agresivamente a precios más bajos. Durante la rápida recuperación del mercado de valores en 2020 y 2021, Buffett se echó atrás porque vio que las valoraciones de la empresa eran exageradas. En el mercado bajista actual, por otro lado, se podría lanzar una u otra ganga interesante para el viejo maestro. Recientemente, ha habido especulaciones sobre si Buffett se unirá a Credit Suisse, que está en crisis. El inversionista estrella atrajo la atención como un inversionista anticíclico inteligente durante la crisis financiera de 2008, cuando compró bloques de acciones en Goldman Sachs ($ 5 mil millones) y General Electric ($ 3 mil millones) a un precio competitivo que otros inversionistas no pudieron igualar. dispuesto o capaz de hacer tal inversión.

¿Buffett volverá a comprar más acciones de Berkshire?

También se especula que Buffett podría recomprar más acciones de Berkshire después de meses de vacilación. En 2021, Buffett promedió $ 6 mil millones en recompras por trimestre, pero Buffett fue más cauteloso en 2022. En el primer trimestre de 2022, el volumen de recompras de Buffett fue de solo $ 3.1 mil millones y no compró ninguna acción de Berkshire. En abril y mayo, y un paquete de mil millones de dólares en junio. La disminución en la recompra de acciones probablemente esté relacionada con el hecho de que el CEO de Berkshire ha encontrado inversiones alternativas más atractivas en los últimos meses. Si las acciones de Berkshire se mantienen en un nivel de descuento, es probable que Buffett se beneficie más de ellas nuevamente. Muchos expertos consideran que las acciones de Berkshire están infravaloradas al nivel actual. Por ejemplo, según “Börse Online”, el analista Edward Jones calcula que Warren Buffett Holdings cotiza actualmente a 1,25 veces su valor contable. Ese nivel está muy por debajo del promedio histórico de 1,4, que ciertamente no debería pasar desapercibido para Buffett.



Las legendarias reservas de efectivo de Buffett

La leyenda del mercado de valores siempre tiene suficientes reservas de efectivo para recomprar acciones: según datos de Market Insider, Berkshire tenía $ 105 mil millones en reservas a fines de junio, $ 75 mil millones más que su mínimo autoimpuesto de $ 30 mil millones. Mientras tanto, el adjunto y potencial sucesor de Buffett, Greg Appel, se aprovechó de la debilidad de Berkshire y compró una gran cantidad de acciones por valor de $ 68 millones para su cartera privada.

redacción de finanzen.net

Productos de grúa seleccionados en Berkshire Hathaway Inc. B Con knockouts, los inversores especulativos pueden participar de manera desproporcionada en los movimientos de precios. Simplemente seleccione el apalancamiento requerido y le mostraremos los productos abiertos apropiados en Berkshire Hathaway Inc. El apalancamiento debe estar entre 2 y 20 Con knockouts, los inversores especulativos pueden participar de manera desproporcionada en los movimientos de precios. Simplemente seleccione el apalancamiento requerido y le mostraremos los productos abiertos apropiados en Berkshire Hathaway Inc. no hay datos

Más noticias sobre Berkshire Hathaway Inc.

Créditos de imagen: Adam Jeffery / CNB / CNBCU / Photo Bank a través de Getty Images, istockphoto / EdStock