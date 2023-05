Invitado de TV Garden dobla kiwi: ‘Esto es basura’

Niños, cómo pasa el tiempo. Los fieles seguidores de “Fernsehgarten” tuvieron que esperar meses para el inicio de la temporada de su programa favorito y ahora la segunda edición de Kiwi Garden of good humor está en la agenda.

Este domingo incluso será deportivo en ZDF. Luego se puso en la agenda la edición especial de ‘TV Garden’, ‘TV DARTEN’, con los jugadores profesionales de dardos Max Hopp y Gabriel Clemens junto a Simon Gosejohann y ‘Bachelor’ Paul Jahnke tirando dardos. Estamos viendo su indicador en vivo.

14:05: Y el segundo “TV Garden” de la temporada termina con un mix de Howard Carpendale. Gracias Kiwi fue genial de nuevo!

13:35: Kiwi tiene un pie dolorido y agarra las plantas de dos hombres con algunas jarras de cerveza sobre la mesa. Sin embargo, la verdadera comodidad de uso no querrás escabullirte. “Ah, son muy cálidos, eso es asqueroso”, le espeta Kiwi a su invitado.

13:23: Ahora se puso un poco raro. Stefano Zarrella, el hermano pequeño de Giovanni, está preparando la comida ese día en el “Fernsehgarten” y ha traído a su madre, tío y padre con él. Papá Bruno también le canta una canción a su esposa. Desafortunadamente, pierde por completo su misión. Incluso algunos espectadores de Twitter se avergüenzan de sí mismos. El mensaje dice “Siempre puede empeorar” o “Este es el punto más bajo”. Y está mejorando ahora, incluso el tío todavía está cavando alrededor del kiwi.

13:05: Un grupo de turistas de Brandeburgo llegó a Fernsehgarten disfrazado. Y los niños y niñas se hacen cargo directamente del “jardín de la televisión”. Jovencita, tenga moderación en el próximo capítulo Moss Kina. Entonces Kiwi puede sentarse y relajarse.

13:00 Ballina ahora está probando suerte con el taekwondo y los dardos. parece extraño? Esto es lo que parece. La joven está lanzando dardos con el pie al disco. Él trabaja. Puede cargar siete dardos en un minuto.

12:37: Hechos desnudos en TV Park. Mientras Kiwi mira el juego de dardos con anticipación, algunos de los fanáticos en la audiencia se desnudan. Solo más tarde el presentador notó los vientres desnudos. El hombre de 57 años se ve un poco nervioso: “Los hombres con vientres que dicen 180… se verían alarmantes”.

12:20: Por supuesto, el “parque de televisión” todavía gira en torno a ESC hoy. “No le gustamos a nadie”, grita Kiwi en una entrevista con audio ESC Peter Urban. Y luego resulta: “Tonterías, kiwi”. La aparición de “Sayed Al-Wasted” fue profesional, según el experto. Hay que motivar a los artistas experimentados y buenos para que participen.

12:10: Es la estrella de This TV Garden: Howard Carpendale. Con su tema “Eres el último”, el enamorado se emocionó tanto que unos instantes después, los llamados a “regrabar” resonaron en Lerchenberg.

11.50 horas: Así que empieza diez minutos antes de lo habitual. Bienvenidos al segundo “Parque de TV” del año. Kiwi está de buen humor. “Maravilloso, maravilloso, maravilloso”, se regodea Andrea Kewell desde el principio. Y ella trajo su apoyo con ella. Elmar Polk allí.

9.50 horas: Por cierto, Kiwi tiene unos pocos invitados selectos al comienzo del día. Otros espectáculos incluyen Nino Di Angelo, Howard Carbondale y Soteria.

son las 7 en punto: Viendo TV Aficionados al jardín. Cualquiera que sintonice ZDF hoy a las 12 del mediodía se perderá unos minutos del gran espectáculo de Kiwi. Como excepción, “TV Park” comienza hoy a las 11:50 horas.

sábado, 13 de mayo de 2023

14:00 La ola de ira no disminuirá. El año pasado hubo discusiones sobre Sex in the Park TV. Recordamos: Kiwi solo quería presentar a un nuevo artista, diciendo “Cantante y compositor alemán: una escena interna” cuando un invitado en “Fernsehgarten” miró siniestramente al presentador. Al darse cuenta de esto de inmediato, Kiwi se disculpó con las palabras: “No hagas muecas, tengo que hacerlo”.

Nació un escándalo. ¿ZDF está obligando al Kiwi a cambiar? ZDF rápidamente lo negó. “Definitivamente no hay instrucciones de género en ‘ZDF TV Park’. Andrea Kewell está personalmente interesada en dirigirse a todos, así que usé esta frase en relación con la palabra ‘debe'”. Y el dip de kiwi también. “Hace tiempo que uso las formas masculina y femenina porque tengo muchas ganas y esto es muy importante para mí”, explicó la mujer de 57 años.

Los espectadores de “Fernsehgarten” se quejan del sexo

Sin embargo, el evento siempre genera rumores, por lo que no sorprende que reapareciera cuando ZDF anunció a sus invitados en “FernsehDARTEN”. En la página de Facebook “Fernsehgarten”, se informó: “¡Espectáculo de primer nivel con FernsehDARTEN! Esperamos dar la bienvenida a estos invitados musicales”.

Mas noticias:

Uno de los espectadores grita: “¿Invitados? ¿Hablas en serio? ¿Desde cuándo el invitado es hombre y necesita su género? Pero estoy deseando aparcar la tele. Otro agrega: “Me encanta TV Park, pero no tu sexo”. Un tercero bromeó: “Día * tras * día tras día, nuevas damas y caballeros vienen al desfile. Que empiece la fiesta.” Otro espectador refunfuñó: “¡Eso significa que los ‘invitados’ lo están jodiendo!” ¡Y eso significa todos! Puedes leer el primer episodio de ‘Fernsehgarten’ en 2023 aquí.