Modelo deprimida: Bella Hadid habla de ‘niebla mental’

Incluso en la vida de un modelo adulto hay aspectos negativos. Bella Hadid reportó “averías y agotamiento” el año pasado. También publica fotos de sí misma con una cara de llanto. Ahora volvamos a los “ataques de depresión”.

La modelo Bella Hadid habló abiertamente sobre sus problemas de salud mental en una entrevista con la revista WSJ. La joven de 25 años explica, después de algunos “ataques depresivos”, que actualmente está mucho mejor. Sin embargo, tiene que lidiar con sus luchas internas día a día.

“Yo también tengo buenos días. Hoy es un buen día”, dijo Hadid. “Mi mejor niebla mental, no estoy deprimido. No tengo tanta ansiedad como antes”. Sin embargo, eso podría volver a cambiar rápidamente. “Mañana puedo despertar y podría ser todo lo contrario”.

En un momento, fue difícil para ella vestirse y salir de la casa con ella, continúa Hadid. Los paparazzi en particular la asustaron. Sin embargo, después de aprender a lidiar con sus miedos y otros problemas psicológicos, también entendí cómo aceptar su estilo de moda y vestirme de una manera que la hiciera feliz.

“Durante el último año, ha sido muy importante para mí aprender que no importa si la gente habla de mi estilo, les guste o no, ese es mi estilo”, dice. “Cuando salgo de casa por la mañana, todo lo que pienso es: ¿Esto me hace feliz? ¿Me siento cómodo y me siento bien?”.

En noviembre, Hadid compartió una serie de selfies en Instagram de su llanto. El estadounidense ahora explica: “Tuve muchos episodios de depresión y mi madre o mi médico me preguntaron sobre mi condición. En lugar de enviarles un mensaje de texto, les envié una foto. Fue lo más fácil para mí en ese momento, porque la modelo Gigi Hadid era más joven”. La hermana dijo: ‘No puedo explicar cómo me sentí’. ‘Tenía un dolor mental y físico insoportable y no sé por qué. Eso fue en los últimos tres años”, continúa.

Publicó las fotos “para que todos los que se sientan así sepan que está bien sentirse así”. Hadid agrega: “Aunque todo se ve tan hermoso en Instagram, al final del día todos estamos hechos de la misma tela. Me sentí bien para decir la verdad, y al final no pude publicar más fotos hermosas”. Eso es todo Cosa”.

Hadid dice que los comentarios en la publicación en realidad la hicieron “menos sola” porque muchas personas que sentían lo mismo se acercaron a ella. “Cuando salgo y me recuerdo a mí misma que hay mucha gente pasando por cosas similares a mí, me hace sentir mejor”, señala la modelo.