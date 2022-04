Iris Mareike Steen aka Lilly anuncia su salida de la serie

Desde 2010 Iris Marek Sten Me gusta Lirio Seefeld en jabon diario GZSZ Ver que ahora se ha convertido en un verdadero favorito de los fanáticos. Pero ahora la declaración de la actriz plantea la pregunta: ¿cuánto tiempo permanecerá la estrella de televisión en la serie?

una serie GZSZ: ¿Lewis muere de muerte en serie a la memoria? Sí, parece que tendremos que… Lee mas”

La estrella de GZSZ Iris Mareike Steen por segunda vez en Playboy

El motivo de preocupación es una entrevista después de una reveladora sesión de fotos. Porque la joven de 30 años se ha desnudado para Playboy y ahora presenta orgullosa la partitura. Ya estuvo frente a la cámara para la revista hace siete años. Pero ahora las cosas son diferentes, como revela la rubia.

También interesante:

“Puedo ver claramente en las fotos en las que he crecido. Esto se ve mejor que ‘personas mayores’. Me siento más cómoda en mi cuerpo” Y Lo revela la estrella en una entrevista con ‘Bild’.. Y otra cosa es diferente: mientras que las primeras grabaciones se hicieron en Nueva York, esta vez Iris Marek Steen eligió Hamburgo.! – Fin de la astilla ->! – inicio ->

TELEVISOR ¡Estas sexys estrellas de GZSZ ya estaban desnudas en Playboy! La estrella de GZSZ, Sandra Keeler, despegó en… Lee mas”

La Ciudad Hanseática es su hogar y aquí es exactamente donde puede regresar en un futuro cercano. Actualmente, la actriz se encuentra principalmente en Berlín o Potsdam, donde se filma GZSZ en los estudios Babelsberg. Pero ella no quiere quedarse allí para siempre.

¿Adiós Lily Seefeld? Por eso Iris Mareike Steen no quiere quedarse con GZSZ para siempre

En lenguaje sencillo, esto también significa: Lily Seefeld no se convirtió en una veterana, como Joachim Gerner (Wolfgang Bahro), por ejemplo. Pero habrá una excepción: “A menos, por supuesto, que la serie sea conmovedora. Yo lo sugeriría”, bromeó Iris con Marek Steen en una entrevista.

Dado que eso probablemente no sucederá, los fanáticos tendrán que prepararse para la salida, ya sea que lo hagan o no. No está claro cuándo llegará eso. ¡Esperemos que la actriz de la serie todavía pueda estar presente por algunos años más! Playboy con la estrella GZSZ se lanzará el 14 de abril.

! – parte inicial ->

* Enlace de afiliado