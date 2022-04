Thomas Gottschalk habla después de las púas

Thomas Gottschalk moderó el evento de música en vivo “Passion”.RTL/Frank W. Humilde

Dos años después de la fecha de transmisión original, RTL finalmente pudo presentar “The Passion” el miércoles. En el evento de música en vivo, la pasión por Jesucristo se vuelve a contar en un estilo moderno y enmarcado por canciones pop alemanas. Alexander Klaus y Ella Endlich se deslizaron a los papeles principales de Jesús y María. Thomas Gottschalk lideró la escena televisiva como moderador y narrador.

“The Passion” ha sido un éxito de audiencia en los Países Bajos durante años. RTL también atrajo a muchos espectadores a las pantallas con su reinterpretación contemporánea de la historia de la Pasión de Cristo. a mi “DWDL“La transformación promedió 2,91 millones Gente Al ver a Alejandro Claus como Jesús. 860.000 de ellos pertenecen al grupo objetivo relevante del mercado entre 14 y 49 años.

A pesar del éxito de las calificaciones, “Passion” no fue particularmente bien recibido por la audiencia. a través de Gorjeo La gente habló mucho sobre el evento televisado. En general, la mayoría de ellos sintieron que el espectáculo era demasiado vergonzoso. Thomas Gottschalk también comentó sobre las críticas de los fanáticos.

¿”Pasión” o “GZSZ”? En esta escena no siempre estabas seguro.RTL/Frank W. Humilde

La comunidad de Twitter blasfema la ‘pasión’

Hubo varios momentos en “Passion” que provocaron sentimientos de vergüenza en los espectadores: Mark Keeler, quien cantó “Across the Monsoon” como Judas, y Rainer Callmond como estrella invitada, quien come un perrito caliente junto a Klaus/Jesus. O el brillante debut de Wolfang Bahro, que, por supuesto, todos tuvieron que considerar de inmediato en el papel del coprotagonista Joe GZSZ Joe Gerner.

Los comentarios en Twitter fueron diferentes a cambio. “Puede que sea demasiado estresante, pero no pude explicarle mejor a mi madre el término ‘relajación'”. y “sigue siendo una mejor historia de amor que ‘Crepúsculo'”, entre otras cosas, se entretuvieron dos usuarios. Otro escribió: “Solo vi La Pasión durante 30 segundos y me resulta molesto y vergonzoso”.

RTL también está planeando la serie “The Passion” en 2023

Estos comentarios tampoco escaparon a Thomas Gottschalk. Pero las reacciones no lo sorprendieron, dijo.imagenExplícalo:

“Estaba claro para mí que tal intento sería objeto de burlas en las redes sociales. La historia ciertamente no fue ‘fantástica’ y sus resultados son bien conocidos”.

La Pasión regresa en 2023.rtl/expreso w. hempel

“Wetten, dass..?” El mediador finalmente agregó: “Ciertamente, algunas cosas podrían haberse hecho de manera diferente y mejor, pero definitivamente valió la pena intentarlo y no me arrepiento de mi participación”.

¿RTL hará un mejor trabajo la próxima vez? De todos modos, habrá otra presentación de “Passion” en 2023, como esta Canal Anunciado. “Nos atrevimos a hacer algo. Nunca antes en la televisión alemana, y la audiencia premió nuestro coraje”., dice el Director Gerente Henning Tewes. Sin embargo, aún no está claro quién asumirá los roles de Jesús, María y los otros dos héroes el próximo año. También si el evento de música en vivo está de vuelta o no. una comida Jugará o en otra ciudad, aún no se ha dicho.

(Suizo)