Israel informa al gobierno estadounidense sobre el ataque terrestre en el Líbano

Actualmente dirige el ejército israelí, según el gobierno estadounidense. Operaciones terrestres “limitadas” contra la milicia de Hezbolá en el sur del Líbano afuera. “Nos han informado que actualmente están llevando a cabo operaciones limitadas contra la infraestructura de Hezbollah cerca de la frontera”, dijo el lunes en Washington el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller. “Hemos tenido algunas conversaciones con ellos sobre este tema”.

Miller se negó a proporcionar más detalles sobre las conversaciones con Israel. Dijo que correspondía a Israel informar sobre “sus operaciones militares”. Debido a que Miller usó la palabra “actualmente”, quedó claro que las operaciones terrestres ya habían comenzado.

Casi al mismo tiempo, el ejército israelí declaró tres zonas prohibidas en el norte del país.. Se mencionaron por su nombre los alrededores de Metulla, Misgav Am y Kfar Giladi. Dijo en un comunicado que la decisión se tomó después de revisar la situación. Los tres lugares están relativamente cerca uno del otro en la frontera con el Líbano.

El ejército israelí lleva a cabo graves ataques en el Líbano

Un portavoz del ejército israelí también pidió a los residentes del suburbio sureño de Beirut que abandonaran sus casas y apartamentos a través de las redes sociales. Quienes viven en los edificios que se muestran en el mapa distribuido en estas publicaciones se encuentran cerca de las instalaciones de Hezbolá.Continuó. El ejército israelí tomará medidas violentas contra estas instalaciones.

Por razones de seguridad, se pide a los residentes dentro de un radio de 500 metros que abandonen sus hogares inmediatamente, según la advertencia. El ejército israelí había tomado medidas similares en el pasado en la Franja de Gaza antes de los ataques aéreos contra las instalaciones de Hamás para evitar en la medida de lo posible víctimas civiles.

Según informó esta tarde un corresponsal de una agencia de noticias alemana. Al menos siete explosiones graves Y temblores en Beirut. Nubes de humo negro se elevaron sobre la zona cercana al aeropuerto internacional. Las imágenes de televisión también mostraron intensas explosiones que tiñeron el cielo de color naranja.

READ "Absolutamente necesario": Ucrania: compromiso con las armas de largo alcance Contenido editorial recomendado Aquí encontrará contenido externo seleccionado por nuestros editores para enriquecer el artículo con información adicional para usted. Aquí puedes ver u ocultar contenido externo con un solo clic. Mostrar contenido externo Acepto que pueda ver contenido externo. Esto significa que los datos personales podrán ser transferidos a plataformas externas. Puede encontrar más información sobre esto en Configuración de protección de datos. Puede encontrarlos en la parte inferior de nuestra página, en el pie de página, para que pueda administrar su configuración o revocarlos en cualquier momento.

El ejército israelí también continuó sus ataques en el sur y el este del país.Que dice que está bombardeando objetivos de la milicia chiita Hezbollah en el Líbano. El Ministerio de Salud libanés dijo el lunes por la noche que casi 100 personas murieron y más de 170 resultaron heridas en 24 horas. El Ministerio no distingue entre civiles y miembros armados de Hezbollah.

Por el momento no hay tanques israelíes en la frontera.

Al menos según los círculos de seguridad libaneses Actualmente no hay tanques israelíes cerca de la frontera común.. La agencia de noticias alemana se enteró por los servicios de seguridad del Líbano de que los tanques israelíes aún no se han acercado a la llamada Línea Azul, la frontera. Sin embargo, el ejército libanés retiró a algunos de sus soldados de la frontera. No se proporcionaron números ni lugares específicos de donde se retiraron los soldados.

Mientras tanto se decía que él estaba allí. El ejército israelí lanzó violentos ataques cerca del río Litani, a unos 30 kilómetros al norte de la frontera.. En el sur del Líbano se escucharon los ruidos de los aviones de combate israelíes.

Contenido editorial recomendado Aquí encontrará contenido externo seleccionado por nuestros editores para enriquecer el artículo con información adicional para usted. Aquí puedes ver u ocultar contenido externo con un solo clic. Mostrar contenido externo Acepto que pueda ver contenido externo. Esto significa que los datos personales podrán ser transferidos a plataformas externas. Puede encontrar más información sobre esto en Configuración de protección de datos. Puede encontrarlos en la parte inferior de nuestra página, en el pie de página, para que pueda administrar su configuración o revocarlos en cualquier momento. READ Cinta de Ucrania: Putin - 50.000 soldados reunidos en acción

El ministro de Defensa israelí, Yoav Galant, había dicho anteriormente que el conflicto en la frontera entre Israel y el Líbano estaba entrando en la siguiente etapa. “La siguiente etapa en la guerra contra Hezbolá comenzará pronto”.Dijo un comunicado de su oficina.

Gallant hizo el anuncio durante una reunión con líderes de gobiernos locales en el norte de Israel. La nueva fase atenderá el propósito militar de quienes huyeron de la zona fronteriza Para permitir que los israelíes regresen.

Durante una visita a una unidad de tanques israelí en la frontera con el Líbano, Gallant explicó que con el asesinato del líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, La batalla contra las milicias proiraníes aún no ha terminado Él es.

Israel lanza incursiones en el sur del Líbano

“Para garantizar el regreso de los centros de población en el norte de Israel, utilizaremos todas nuestras capacidades”, dijo Gallant, añadiendo que esto estaba por llegar. Se utilizan todos los “medios necesarios”. – Además de las fuerzas aéreas, en su caso, las fuerzas navales y terrestres.

Antes de la confirmación oficial, el Washington Post y la cadena estadounidense CBS habían informado, citando una fuente bien informada, que Israel había llevado al gobierno al poder. Washington fue informado de un plan para un ataque terrestre limitado..

Unas 110 personas aterrizaron en Berlín El gobierno federal evacua a los empleados de su embajada de Beirut

Un ex oficial militar de alto rango dijo al periódico estadounidense A Un ataque terrestre israelí contra el Líbano es “inminente”. Se pretendía que la operación fuera de menor escala que la guerra contra la milicia islamista extremista Hezbollah en 2006.

Además, tendrán Las fuerzas especiales israelíes recopilaron información mediante redadas selectivas en el sur del LíbanoEl Washington Post informó que el ataque tenía como objetivo preparar una invasión terrestre a gran escala.

Biden no confirmó inicialmente la autenticidad de Einmarch

La agencia de noticias Reuters también informó, citando a un representante estadounidense. El despliegue de fuerzas israelíes indica que un ataque terrestre puede ser inminente. La fuente, que solicitó el anonimato, no proporcionó ningún detalle sobre las fuerzas israelíes.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, inicialmente no confirmó directamente los informes en una entrevista con los periodistas. Cuando se le preguntó si conocía y aprobaba los planes de Israel de lanzar una “operación limitada” en el Líbano, Biden respondió: “Sé más de lo que piensas”. Me parece bien que se detengan. Debemos alcanzar un alto el fuego ahora”.

Aproximadamente un año después del inicio de la guerra en la Franja de Gaza, el ejército israelí lanzó una operación militar a gran escala en el Líbano hace una semana y la ha estado llevando a cabo desde entonces. Ataques aéreos a gran escala Contra la milicia de Hezbollah estacionada allí.

Más sobre la guerra en Medio Oriente ¿Reorganizar Oriente Medio? ¿Por qué Israel quiere ahora crear hechos militarmente? ¿Quién sucederá al líder de Hezbollah? Dos de los antiguos camaradas de Nasrallah están listos El ex primer ministro israelí Olmert en una entrevista “Nuestro plan de paz tiene muchos oponentes, pero no hay alternativa”.

Naciones Unidas advirtió a Israel de un posible ataque terrestre en el Líbano. “No queremos ver una invasión terrestre”, dijo en Nueva York Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. “Todos sabemos la devastación que significaría una guerra total, una guerra terrestre en el Líbano, para el pueblo de Israel y el pueblo del Líbano”.

Unos 10.000 soldados de la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (FPNUL) están estacionados en la frontera entre ambos países y en el sur del Líbano. Según Dujarric, permanecieron en sus posiciones, pero su libertad de movimiento se vio restringida debido a los continuos bombardeos de ambos lados, y no pudieron realizar su trabajo de seguimiento del alto el fuego vigente.

Dujarric también dijo que se prepara ayuda humanitaria en caso de una invasión. Por lo tanto, se requiere urgentemente que los Estados miembros proporcionen fondos adicionales para cubrir las necesidades de aproximadamente un millón de personas en el Líbano. Hasta ahora, unas 100.000 personas de la región han huido a la vecina Siria. (Reuters/AFP/DPA/TSB)