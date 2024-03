Israel: “Siguió golpeándome. Luego me llevó al dormitorio”.

Para ver el contenido incrustado, es necesario obtener su consentimiento revocable para la transferencia y el procesamiento de datos personales, ya que los proveedores del contenido incrustado requieren este consentimiento como terceros proveedores de servicios. [In diesem Zusammenhang können auch Nutzungsprofile (u.a. auf Basis von Cookie-IDs) gebildet und angereichert werden, auch außerhalb des EWR]. Al configurar el interruptor en “Encendido”, usted acepta esto (revocable en cualquier momento). Esto también incluye su consentimiento para la transferencia de ciertos datos personales a terceros países, incluidos los EE. UU., de conformidad con el artículo 49(1)(a) del RGPD. Puedes encontrar más información sobre esto. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento utilizando la clave y privacidad al final de la página.

fuera rehén israelí “Siguió golpeándome. Luego me arrastró al dormitorio”.

aEl 7 de octubre, hombres armados secuestraron al abogado israelí Amit Susana del kibutz Kfar Azza, cerca de la frontera con Gaza. Hamás la mantuvo como rehén en la Franja de Gaza durante 54 días. Después de su liberación como parte de un intercambio de prisioneros palestinos a finales de noviembre, Susana habló públicamente sobre su estancia en Gaza.

Ahora, por primera vez, ha detallado…Los New York Times“Él relata lo que le sucedió. Durante su cautiverio fue sometida repetidamente a agresiones físicas, torturas, humillaciones y situaciones atemorizantes. También denuncia agresiones sexuales.

Susana dijo al New York Times que fue golpeada durante su secuestro el 7 de octubre. Las imágenes de la cámara de vigilancia respaldan su afirmación. La mujer de 40 años explicó que la ataron de pies y manos y la trasladaron a la Franja de Gaza.

“Vi que tenía la cara hinchada y azul”.

Fue detenida en una casa privada en Gaza. Al principio estuvo custodiada por tres hombres. Estaba encadenada al marco de la ventana por los tobillos.

Alrededor del 11 de octubre, la trasladaron a otra habitación y la ataron con una cadena. Había un espejo allí. Podía verse así por primera vez desde su secuestro. “Vi las cadenas y tenía la cara hinchada y azul”, dijo Susana. “Y comencé a llorar”.

Después de eso, sólo uno de los tres hombres, a quien ella llama Mahoma, la protegió. Susana dijo que a veces el guardia entraba a su habitación, se sentaba a su lado en la cama, le levantaba la camisa y la tocaba.

Una mañana, cuando ella quería darse una ducha, él se paró detrás de ella en la puerta con una pistola en la mano. Ella quiso taparse con una toalla, pero él la golpeó. “Me sentó en el borde de la bañera. Cerré las piernas. Me resistí. Siguió golpeándome y apuntándome con su arma a la cara”, dijo Susana. “Luego me arrastró hasta el dormitorio” y la obligó a punta de pistola a tener relaciones sexuales con él, dijo el New York Times.

Tortura en un túnel de Hamás

Posteriormente también fue detenido en uno de los túneles de Hamás. Aquí también me golpearon. Susana afirmó que los guardias le cerraron la boca y la nariz con cinta adhesiva, le ataron los pies y las manos. Luego la colgaron de un poste entre dos sofás “como una gallina”. Tenía tanto dolor que pensó que se le dislocarían las manos.

Según el New York Times, el relato personal de Sosana sobre su experiencia bajo custodia coincide con lo que les dijo a dos médicos y a un trabajador social menos de 24 horas después de su liberación el 30 de noviembre. Se acordó con la víctima no publicar los detalles.

Hamás niega violación

Hamás niega sistemáticamente que sus terroristas hayan cometido delitos sexuales cuando atacaron a Israel o manejaron rehenes, a pesar de una importante cantidad de pruebas circunstanciales que lo demuestran. Un portavoz de Hamás contactado por The New York Times negó la credibilidad de las declaraciones de la mujer, describiéndolas como “escritas por oficiales de inteligencia (israelíes)”.

Las víctimas de violación y violencia sexual sufren traumas y les resulta extremadamente difícil hablar públicamente sobre lo que les sucedió. La mujer dijo al New York Times que quería llamar la atención sobre el sufrimiento de unos 100 rehenes que aún están en manos de Hamás.

Terroristas de Hamás y otros grupos extremistas atacaron el sur de Israel el 7 de octubre. En una masacre sin precedentes, mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 250 para enviarlas a la Franja de Gaza. Ya durante el ataque los terroristas cometieron numerosos delitos sexuales contra sus víctimas. El informe del Representante Especial de las Naciones Unidas considera creíbles las declaraciones de los supervivientes, los testigos presenciales y los médicos. El mismo informe publicado a principios de marzo considera convincente la información de que se ha cometido y se sigue cometiendo violencia sexual contra rehenes secuestrados.