Israel y Líbano: el líder de Hezbolá habla de “declarar la guerra” tras las explosiones de buscapersonas

Líder del Hezbollah libanés Hassan NasrallahAmenazó a Israel con represalias por los bombardeos radiofónicos coordinados que tuvieron lugar en los últimos días. Nasrallah dijo en un discurso televisado que Israel, con los ataques de los últimos días, había “cruzado todas las líneas rojas”. Y añadió: “Este acto criminal equivale a una declaración de guerra”. Según informes de los medios, mientras el comandante de la milicia hablaba, se escuchó el sonido de un avión militar israelí rompiendo la barrera del sonido sobre Beirut.

Nasrallah no hizo comentarios sobre la naturaleza de la venganza planeada en su discurso. Dijo: “Ellos sabrán cuándo sucederá esto. Este ajuste de cuentas se realizará. No revelaremos los detalles ahora porque estamos en una etapa muy sensible de los combates”.

Explosiones de radio causaron… Hezbolá Nasrallah admitió que sufrió un duro golpe. Añadió que esto no tiene precedentes en la historia de nuestra resistencia y quizás en la historia del conflicto con el enemigo. Sin embargo, las estructuras de liderazgo de Hezbollah no resultaron dañadas por las explosiones. La infraestructura de la organización también es sólida.

El líder de Hezbollah habla de una “masacre”

Nasrallah acusó a Israel de cometer una “masacre” y un “genocidio”. “En dos días y un minuto al día, Israel pretendía matar a más de 5.000 personas”. El líder de Hezbollah también formuló acusaciones contra Estados Unidos. “Israel tiene una clara ventaja tecnológica porque no es sólo Israel, sino porque cuenta con el apoyo de Estados Unidos”.

El líder de Hezbolá vinculó una vez más detener la escalada del conflicto con Israel con el fin de la guerra en Gaza. Dijo: “La resistencia en el Líbano no dejará de apoyar al pueblo de Gaza y Cisjordania”. El “Frente Libanés” se mantendrá firme a menos que cese la “agresión a Gaza”.

Durante el discurso de Nasrallah, continuaron los combates entre el ejército israelí y Hezbollah. El ejército israelí dijo que la Fuerza Aérea estaba realizando ataques contra objetivos de Hezbolá. Líbano afuera. Mientras tanto, Hezbollah continuó sus ataques contra Israel. Según el ejército, dos soldados israelíes murieron.

37 muertos en las explosiones

Cientos de radios explotaron en el Líbano el miércoles después de que cientos de receptores de radio, o los llamados buscapersonas, pertenecientes a miembros de Hezbollah explotaran el día anterior. Las explosiones mataron al menos a 37 personas e hirieron a más de 2.900, muchos de ellos combatientes de Hezbolá, según el Ministerio de Salud libanés.

Hezbollah y el régimen iraní detrás de él inmediatamente acusaron a Israel de estar detrás de los ataques. Los expertos también suponen que existe una acción coordinada por parte de los servicios de inteligencia israelíes. El gobierno y el ejército israelíes aún no se han pronunciado al respecto.

¿Cómo funcionan los buscapersonas? Los buscapersonas son pequeños y potentes receptores de alarma inalámbricos que normalmente se llevan cerca del cuerpo, por ejemplo en la hebilla del cinturón. Un buscapersonas le permite hacer ping a otra persona que también tiene un buscapersonas. Entonces el dispositivo emite un pitido. Por regla general, se utilizan con fines de advertencia. READ El problema para los productores de queso: el Camembert está llegando a su fin Los buscapersonas se hicieron conocidos principalmente en la década de 1980 como los precursores de los teléfonos móviles. Estos dispositivos han sido sustituidos en gran medida y ya no se utilizan mucho en Alemania. Parece que el tipo de dispositivo que explotó en el Líbano también era capaz de mostrar mensajes en una pantalla pequeña. En pocas palabras, a cada buscapersonas se le asigna un número de teléfono. Es posible asignar el mismo número de teléfono a varios buscapersonas. Un único transmisor puede alertar a varios buscapersonas al mismo tiempo mediante radiofrecuencia sin incurrir en costes de telefonía móvil. Por ejemplo, el centro de control de rescate de un departamento de bomberos alerta al grupo de servicios de emergencia sobre una operación.

El gobierno israelí ha agudizado su tono hacia Hezbollah en los últimos días. El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció a principios de semana que el gabinete de seguridad había declarado el regreso de los residentes de la zona de la frontera entre Israel y el Líbano a sus hogares como otro objetivo de la guerra. El ministro de Defensa, João Galante, advirtió casi al mismo tiempo que se estaba acabando el tiempo para una solución diplomática. Poco después, Gallant habló de una nueva fase de la guerra. Era una unidad de élite del ejército israelí. Franja de Gaza Fue trasladado a la frontera norte.

Israel ha cruzado líneas rojas

Apelación de provocación

¿Cómo fueron posibles las explosiones de llamadas?



Nasrallah dejó claro en su discurso que no quería permitir el regreso de los residentes de la frontera israelí. “Ustedes nos desafiaron y nos enfrentamos a este desafío nuevamente. Les digo a Netanyahu y a Gallant: no lograrán este objetivo. No lograrán devolver a esta gente al norte”. Nasrallah describió a quienes huyen de los ataques de sus milicias terroristas como “colonos y ocupantes en la Palestina ocupada”.

Nasrallah añadió que espera que Israel intente invadir el sur del Líbano. En este caso, habló de una “oportunidad histórica” para Hezbollah. La milicia se encuentra en un estado de mayor preparación para el combate.

Hezbollah incrementó sus ataques contra el norte de Israel después del inicio de la guerra de Gaza en octubre pasado. Desde entonces, unas 60.000 personas en la zona fronteriza entre Israel y el Líbano se han visto obligadas a abandonar sus lugares de origen.