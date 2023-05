Jack White vuelve a ser padre a los 83 años: “Nunca lo esperé”, le dice a Entretenimiento

“Creo que Dios lo quiso así”, dice.

¡El gigante de la música Jack White (82) vuelve a ser padre en su vejez! Su esposa, Rafaela, de 44 años, está embarazada de cuatro meses. Cuando el bebé nazca en octubre, Jack White tendrá 83 años.

Será el séptimo hijo del gigante de la multiplicación. Cuando Jack White se lo contó al reportero de BILD, tenía lágrimas en los ojos.

Jack White y su esposa, Raffaella, hace dos años con su hijo, Max Foto: BrauerPhotos/M.Nass

En 2015, el productor musical (más de mil millones de discos vendidos, más de 400 discos de oro y platino) se casó con la modelo Raffaella. Son Max (4 hoy) nació en marzo. Chico guapo con divertidos rizos oscuros.

Jack White a Bild: “Hace unas semanas, Ravi se me acercó y me dijo: ‘Oye, tengo que hablar contigo’. ¡Cien por ciento! Acabamos de hacer el amor. Hace mucho que terminé Planned Parenthood”.

La exploración de la semana pasada mostró que el bebé está sano. Los dos (todavía) no quieren revelar si es un niño o una niña. Y Max aún no sabe que tendrá un hermano.

“Beautiful Maid” y “Looking for Freedom”: todos conocen sus éxitos

Jack White (nombre real Horst Nisbaum) creció en malas condiciones (“Sé lo que es el hambre”) y luego se convirtió en jugador de fútbol profesional con Viktoria Köln, PSV y otros. Comenzó su carrera como músico y productor. Con canciones como “Schöne Maid”, “Football is Our Life” o “In Search of Freedom”, irrumpió en las listas de éxitos, también en los EE. UU.

1976: El productor musical Jack White (izq.) y el cantante pop Tony Marshall (85) celebran haber alcanzado la marca récord de 100 millones de ventas para todas las producciones de Jack White. Imagen: Image Alliance/Grupo Richter

El cuarto matrimonio trajo a Jack White una gran felicidad.

El mayor golpe para él ahora es su familia. Jack White para BILD: “Mi esposa se encarga de todo, y está tan inmersa en ello. Es una mujer maravillosa. Tengo la parte divertida y disfruto a veces. No puedo creer mi suerte”.

El matrimonio con Rafaela es su cuarto. También tiene dos nietos.

Jack White, el padre famoso más longevo de Alemania: “Investigué un poco: desde octubre soy el único en el mundo con dos hijos fallecidos en el top 10 actual de los padres supervivientes más longevos”.

Cuando se despidió del reportero de Bild, ¡sonrió como un niño pequeño!

padres fallecidos

^ El actor Heinz Honig (71) se convirtió en padre de su hijo Gianni a la edad de 71 años en octubre de 2022. Su hijo Giuliano (2) nació dos años antes.

Heinz Hoenig disfruta de la felicidad de su familia en su vejez Foto: Image Alliance/Geisler-Fotopress

► A los 69 años, la estrella de rock Peter Maffay (73 años) se convirtió en padre de su hija Anouk (4 años) en 2018.

► En marzo de 2022, el cantante pop Matthias Rem se convirtió en padre de su hija Zoe (1), su séptimo hijo, a la edad de 64 años.

► A los 74 años, el presentador de televisión Jan Butz (86) se convirtió en padre de su hija Julie Josephine (12) en 2010.

El curador Jan Potts tiene una hija de doce años Foto: Malte Krudewig

¿Los espermatozoides también envejecen?

No, porque el esperma se produce constantemente. Básicamente, un hombre es fértil hasta la vejez. Pero claro, después de los 40 años, la fertilidad declina gradualmente. Se forman menos espermatozoides y su capacidad para fertilizar también puede disminuir. Si la mujer tiene más de 30 años, el riesgo aumenta.

Y: los espermatozoides de hombres mayores tienen más probabilidades de tener defectos genéticos. Son entonces la causa de algunos trastornos del desarrollo raros y genéticamente determinados en el niño.