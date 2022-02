Jamie Dornan no quiere reducir el tamaño de ‘Cincuenta sombras’ – Cine

Cada papel en la vida de un actor puede ser tanto una maldición como una bendición para su carrera. Para Jamie Dornan (39), su reparto en “50 sombras” fue definitivamente ambas cosas.

Al filmar la novela erótica “50 sombras”, Jamie Dornan se convirtió en una estrella mundial y un símbolo sexual.

Y aunque protagonizó varias películas antes y después, el actor multifacético se limita a este único papel.



2015: La película que cambió su carrera para siempre: Jamie Dornan y Dakota Johnson en Cincuenta sombras de GreyFoto: Universal Pictures/dpa



Lo mismo les sucedió a sus colegas en otras series de películas, como James Bond. Dornan está siendo comercializado actualmente por los corredores de apuestas como un posible sucesor de 007.

Pero el actor da pocas esperanzas, como dice en una entrevista con BILD am SONNTAG: “Nunca volveré a jugar en una serie de películas”.



Jamie Dornan está casado con la cantante Amelia Warner desde 2012. La pareja tiene tres hijos.Foto: Bertrand Rendov Petroff/Getty Images



Dornan está agradecido a trilogía de películasque recaudó casi $ 140 mil millones en todo el mundo y abrió las puertas de Hollywood a los irlandeses.

“De hecho, es genial. Me considero muy afortunado de haber tenido la oportunidad de experimentarlo. Muchos actores están ansiosos por ser parte de una serie de películas porque, en primer lugar, es muy gratificante financieramente y de prestigio para volver al personaje. especialmente la que ha sido un gran éxito”.

“Por supuesto, espero que mi carrera dure lo suficiente para que no me interrumpan en el papel que desempeñé al comienzo de mi carrera”, continúa Dornan.

Actualmente se puede ver al irlandés en la película dramática Belfast, ganadora de siete premios Oscar.

Esta película dirigida por Kenneth Branagh es particularmente cercana a Dornan, después de todo sobre su ciudad natal, moldeada hasta el día de hoy por el horror del conflicto de Irlanda del Norte.

Dornan: “Nací prácticamente puro y pasé toda mi juventud en medio del conflicto. Hubo momentos en los que me puse muy mal y un año o dos no fue tan malo. No puedes ser de Belfast y no estar afectado negativamente. por los problemas”.



Jamie Dornan con Judd Hill en “Belfast”. La película estuvo nominada a siete premios Oscar.Foto: Rob Youngson/AP



Dornan: “Realmente estoy buscando roles relacionados con mi país. Quiero representar a mi país de origen, Irlanda. Quiero hacer eso por el resto de mi carrera”.

Los primeros años de su carrera no fueron particularmente prometedores.

“Compartí un departamento con Eddie Redmayne y era un buen amigo de Andrew Garfield y Robert Pattinson. Eso fue alrededor de 2008 o 2009”, recordó Dornan en una entrevista con Pams. “Durante muchos años solo estábamos tratando de encontrar trabajo, y a menudo fallamos. .”

Los chicos siguen siendo buenos amigos hasta el día de hoy. Y todos ellos pertenecen a la élite de Hollywood con sus éxitos.

Dornan: “En ese momento, no sentí que eso fuera a suceder (Él ríe). Si alguien nos hubiera dicho entonces que nos iba a ir tan bien en el trabajo años después, no creo que lo hubiéramos creído”.

Jamie Dornan va a celebrar su cumpleaños número 40 en mayo, entonces, ¿significa algo su cumpleaños especial?

“No realmente, pero espero con ansias mi 40 cumpleaños. Mi vida siempre ha estado muy definida durante décadas. Me mudé a Londres desde Belfast cuando tenía 20 años, y mi carrera realmente despegó cuando tenía 30 y en esa década de mi vida me casé y tuve tres hijos. En esta nueva década de mi vida, tengo muchas ganas de pisar el acelerador. Todavía tengo mucho que demostrar”.