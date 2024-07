Jana Azizi: la presentadora de RTL se retira del amor y emigra | entretenimiento

Diese Entscheidung kommt von Herzen: Nach vier Jahren als erfolgreiche RTL-Moderatorin hört Jana Azizi (35, „Explosiv“) nach BILD-Informationen beim Kölner Fernsehsender auf. Die gebürtige Ukrainerin zieht mit ihrem Ehemann Johann Ackermann (40) und ihren beiden Bengalkatzen nach Mallorca.

Johann ist ehemaliger Triathlet und ehemaliger Ironman-Profi mit vielen Top-Platzierungen. Er gehört bis heute zu den wenigen Deutschen, die die Acht-Stunden-Marke geknackt haben. Heute arbeitet der Sportwissenschaftler als gefragter Triathlon-Trainer.

Auf der spanischen Baleareninsel hat Johann ideale Arbeitsbedingungen. Und Jana? Sie wird der Entertainment-Branche von Mallorca aus treu bleiben und regelmäßig zum Arbeiten nach Deutschland fliegen.

BILD weiß: Mit seiner Auswanderung erfüllt sich das Paar einen Lebenstraum. Aber die beliebte Moderatorin wird ihre RTL-Kollegen sicher sehr vermissen – und auch von ihnen vermisst werden.

Eine RTL-Sprecherin zu BILD: „Jana Azizi ist eine tolle Moderatorin, die in den vergangenen Jahren verschiedene Formate und ganz besonders ‚Explosiv‘ mit ihrer sympathischen Art bereichert hat. Dafür danken wir ihr herzlich und wünschen Jana alles erdenklich Gute für ihre berufliche und private Zukunft.“

Erst im Herbst vorigen Jahres hatten Jana und Johann ihre Liebe mit einer dreitägigen Hochzeit in Kroatien mit rund 100 Gästen gekrönt. Damals verriet sie BILD, was sie an ihrem Mann besonders liebt: „Seine bodenständige, einfühlsame, sportliche und loyale Art.“

Außerdem schwärmte Jana davon, „wie er mich akzeptiert und zum Lachen bringt. Damit hat er mich ab der ersten Sekunde gecatcht. Ich bin geflasht von unserer Liebe!“

Bleibt den beiden zu wünschen, dass sie auf Mallorca einen rasanten Start in ein neues Kapitel ihrer Liebe hinlegen.