¿Jasmine siente frío antes de decirle sí a Jochen?

Lo básico en pocas palabras

Se prepara el próximo matrimonio por amor para la temporada de aniversario: ¿Se atreverán Jasmine y Jochen del Sarre a celebrar una “boda a primera vista”? Los expertos están seguros de que los dos son exactamente iguales.

+++ Actualización, 2 de octubre de 2023 +++

El gran día para Jasmine y Jochen

En el opulento castillo barroco de Nischwitz están en pleno apogeo los preparativos para la boda de Jasmine y Jochen. El salón del jardín del castillo está exquisitamente decorado. Con la ayuda de un gran equipo todo debería salir perfecto para vuestra “boda a primera vista”.

Los novios están entusiasmados con su cita a ciegas en la oficina de registro. “Tengo muchas ganas de que llegue la boda y también de ser marido, conocerla y descubrir qué tipo de personalidad tiene”, explica Jochen unos minutos antes del gran momento.

Lo mejor que podría pasar: entro allí y obtengo este efecto sorprendente desde el principio, que todo encaja bien y que ambos están listos para lo que venga después. yasmina

Triste noticia para Yasmine.

Pero no todo sale como se esperaba. Las cuidadoras más cercanas de Jasmine, su madre y su tía, no pueden estar presentes en su día tan importante. “Había un estado de duelo”, explica el hombre de 31 años durante los preparativos. Jasmine también sabe que la alegría y el sufrimiento suelen estar indisolublemente ligados. Sin embargo, la boda debe celebrarse en cualquier caso. Es bueno que cuente con el apoyo de su dama de honor, Monique.

El voltaje aumenta

Sólo unos minutos separaron a Jasmine y Jochen. “Ya estoy lista”, Jasmine no puede esperar a conocer a su contraparte. La tensión de Jochen también aumenta. ¿Cómo reaccionará el novio cuando vea a su novia, Yasmine, en la oficina de registro? ¿Habrá doble voto?

La novia está abrumada por las emociones.

Ha llegado el gran momento: el novio Jochen sonríe al ver por primera vez a su futura esposa. ¿Y la novia? Está claramente abrumada por las emociones. Yasmine no puede contener las lágrimas y se refugia detrás del ramo de novia. La señora Völklingen parece visiblemente nerviosa. Pero Jochen intenta calmarla. El comisario de policía de St. Wendel asegura a su novia que es hermosa y le toma la mano de forma protectora.

Poco después, los dos se atreven a celebrar un “matrimonio a primera vista” con un claro “Sí, quiero”, y coronan su decisión con un primer beso. Después de Alexandra y Heiko, ahora son la próxima pareja en decir sí en el año de su aniversario.

“El amor lo es todo”: comienza el viaje matrimonial de Jasmine y Jochen

¡Es tiempo de celebración! Jasmine y Jochen brindan por su nuevo matrimonio en medio del pequeño lago encantado del jardín del castillo. La jugadora de 31 años se siente inmediatamente cómoda en su juego. La mujer de 31 años dice: “Lo que me encanta de mi marido son sus ojos, su risa y su estilo”. Jochen también se siente inmediatamente atraído por su esposa. “Creo que tiene unos ojos preciosos, un pelo muy bonito y una gran personalidad”, se entusiasma el hombre de 38 años sobre su esposa.

Como se puede ver en el clip extra exclusivo del segundo episodio, Jochen lleva a su novia aparte frente a los invitados para demostrarle su amor de forma musical. La joven de 31 años quedó impresionada con la canción que Jochen compuso especialmente para ella.

Al final de un día mágico, los recién casados ​​y sus invitados esperan una romántica sorpresa. Jasmina Hempel y Paul Cetkovic del musical “Romeo y Julieta – El amor es todo” vinieron a regalar a los novios una de las canciones de amor más bellas de todos los tiempos: “Love is Everything” de Rosenstolz. Acompañados de fuegos artificiales de emociones, la pareja baila hasta llegar al matrimonio.

Puede descubrir cómo fue su primera noche como pareja casada y dónde pasarán su luna de miel en el episodio 3 de “Wedding at First Sight” antes de la transmisión por Joyn PLUS+ o el lunes 9 de octubre de 2023. en 8:15 pm el SAT.1 o Joyn.

+++ Actualizado el 27 de septiembre de 2023 +++

Preparativos finales antes de la boda.

Poco antes del gran día de Jasmine y Jochen, aún queda mucho de qué hablar. En un clip adicional exclusivo, los dos se sientan con amigos y familiares para aclarar cualquier pregunta pendiente.

Jochen se siente emocionado y nervioso antes de su cita a ciegas en el registro civil, pero confía en la experiencia de los expertos en búsqueda de pareja. No hay rastro de nerviosismo en Yasmine. Está relajada y deseando vivir la experiencia amorosa única de “boda a primera vista”.

Jochen escribió una canción para su futura esposa

La música está conectada y Jochen también lo sabe. La música siempre ha tenido un gran significado para el novio. Después de todo, estaba en una banda y daba conciertos con regularidad. Para transmitir sus sentimientos a su futura esposa, Jochen escribió una canción. ¿Cómo reaccionará Jasmine ante esto? ¿La música conectará con ella?

La tensión aumenta: ¿Se dirán sí Jasmine y Jochen?

El nerviosismo es notable en ambos individuos. Finalmente, también se puede emitir un voto negativo en la oficina de registro. ¿Se casarán Jasmine y Jochen cuando se vean por primera vez en "Boda a primera vista"?

+++

“Jasmine se adapta perfectamente a los deseos de Jochen.”

Después de Alexandra y Heiko, Jasmine y Jochen también podrían estar felices: en “Boda a primera vista” vivirán, si así lo desean, la experiencia amorosa más grande de Alemania. Jasmine, de 31 años, trabaja como empleada en un centro de empleo y Jochen, de 38, trabaja como comisario de policía.

Según el experto en conformidad Dr. Sandra Kulldorfer se marcha, Jasmine “se adapta perfectamente a los deseos de Jochen”. El hombre de 38 años anhela tener a su lado una mujer abierta, honesta y de confianza. ¿Y Jazmín? “Ella quiere un hombre con carácter fuerte, que sea muy importante para la seguridad, que también se preocupe por los demás, que sea cariñoso y sociable. Jochen encarna todo lo que ella quiere”, confirma el psiquiatra y psicoanalista.

doctor. Sandra Kulldorfer sorprende a Jasmine y Jochen

Jasmine y Jochen todavía no tienen idea de que los expertos los han emparejado. La buena noticia viene del Dr. La propia Sandra Kulldorfer. Cuando Yushin la sorprende en el bar de su localidad, se emociona. “Esta sensación de estar comprometido ahora sin siquiera conocer a tu prometida es una sensación realmente extraña”.

Yasmine no puede creer su suerte cuando un terapeuta y un psicoanalista se paran frente a ella. Todavía no podía imaginar que la joven de 31 años pronto conocería a su futuro marido en el registro civil. “Normalmente construyo cerca del agua”, dice Yasmine, sorprendida, “y ahora todavía siento la adrenalina”.

Jasmine y Jochen no pueden esperar

Jasmine y Jochen estarán cargadas de adrenalina durante las próximas semanas. ¿Dirán que sí cuando se vean por primera vez en el registro civil? Pero antes de que eso suceda, hay que elegir el vestido de novia y el traje. Yasmine necesitó varios intentos para encontrar el vestido de sus sueños. Jochen también se prueba algunos trajes hasta que decide una combinación.

¡Para que llegue el gran día! “No puedo esperar a conocerlo finalmente”, dice Yasmine con impaciencia. Jochen también está entusiasmado por conocer pronto a su futura esposa: “Sólo espero […] “Para ellos también es emotivo”.

