Jauch da la bienvenida a una candidata mayor: ella es un personaje antiguo en el programa.

Günther Jauch tuvo un invitado especial en un sillón el lunes por la noche. La jubilada Renate Muddemann no solo estableció un récord, sino que también sorprendió a la presentadora con su experiencia televisiva.

Serie de fotos con 34 fotos

Gunter Gauch Estaba encantado de tener un invitado especial en su programa del lunes por la noche. Porque la nominada a millonaria Rinat Maudmann presentó “¿Quién será millonario?“Establezca un nuevo récord: ‘Ahora es el candidato de mayor edad'”, dijo Gauch al saludar al candidato de 83 años. Tuvimos un hombre que tenía 84 años, pero actualmente eres la mujer más vieja “.

El jubilado es un viejo showman

Además, el pensionista de Renania del Norte-Westfalia es completamente desconocido. Cuando hice una pregunta de 1.000 € sobre las uñas de gel, saqué a la gata de la bolsa: le pusieron esas uñas en el programa de televisión “Reina de las compras“Yo también lo hice.” Yo era la reina de las compras más vieja de Guido Maria Kretschmerrespondió Josh, aturdido.

Pero eso no fue todo: “Fui a la RTL en ‘Alt & Abgefahren'”, continúa el jubilado. “Oh, ¿estaban invitados en todas partes?”, Preguntó Günther Gautsch. Todas las edades. “¿Cómo se las arregla todo?” , por la noche, frente al televisor, pongo los pies en alto y me doy un capricho con dos huevos fritos. Y durante el día juego golf, hago un poco de fitness y me ocupo de la casa a un lado ”, saludó Rinat con una sonrisa.

“¡Es Hollywood madurando!”

Érase una vez, la asistencia jurídica capacitada se abrió paso en la gestión. Luego abandonó despiadadamente a su esposo y socio comercial y se escapó con el empleado del almacén. Con su segunda biografía planeada, quiere darle al marido infiel algunas barras adicionales en su tiempo libre.

Renate está segura: “¡Estará lista para Hollywood!” El resto del tiempo de infidelidades, además de malos recuerdos, “un viejo Mercedes 320 destartalado”, con el que al jubilado le gusta “divertirse de verdad” en la vía rápida.

Segundos más tarde, Gunther Josh sostiene la portada en miniatura de la (primera) biografía de Rinat frente a la cámara. Subtítulo: “¡Con una boca descarada puedes seguir adelante!”. Este también fue el caso en el programa, porque al pensionista se le permite regresar nuevamente. El próximo espectáculo mostrará si Modman superará los 4000 euros en Gauch.