“Hora de la comedia de cuento de hadas” Sábado 1 Celebridades interpretando a Cenicienta – TV

Érase una vez una emisora ​​de televisión que quería mezclar dos formatos populares y luego emitir un divertido show de sus temáticas en la TV Reino de San Nicolás Yves …

Por un lado, el presentador de televisión, a quien todo el mundo conoce como Sat.1, tomó el stand-up comedia “Schillerstraße” (2004-2011), y en segundo lugar, ProSieben “La hora de los cuentos de hadas” (2006-2012). Pero el presentador de televisión no tuvo mucho éxito con la nueva creación y creó la “Hora del cuento de hadas de la comedia”, un programa que lamentablemente trajo muy pocas risas.

El sábado 1 anunció la “Hora del cuento de hadas de la comedia” de la siguiente manera: “Frente a una audiencia en vivo, invitados distinguidos presentarán un cuento de hadas navideño en cuatro actos y con mucha comedia. El director de escena tiene instrucciones entretenidas que fluyen en el cuento de hadas una y otra vez. y una y otra vez “.

Pero no hubo “mucha comedia” ni mucha “instrucción entretenida” …



El poder de la ficción femenina: Judith Williams, Mirja Poz, Susan Sidropoulos y Mimi Fiedler (desde la izquierda) fueron parte de The Hour of Comedy FairytalesFoto: SAT-1 / Ben Bakalski



Al principio se trataba del cuento de hadas “Cenicienta”.

Ove Uchenknecht (65) fue la directora de escena, la madrastra Judith Williams (50), enfadada e irritante, interpretada por sus dos hijas Susan Sidropoulos (41) y Mimi Fiedler (46), y Mirja Boss (50) fue vista como Cenicienta. El rapero Echo Fresh (38) interpretó al príncipe profundamente cortés.

Entre teatro folclórico, espectáculos burlescos y actuaciones vergonzosas de extraños, este intento imaginativo fue, sin embargo, aterrador. ¿La idea de “Schillerstrasse” con improvisación? Desafortunadamente, se veía así: Ochsenknecht tenía una bola mágica y logró detener la actuación con ella. “Y luego encomienda a las estrellas de los cuentos de hadas tareas que tienen que resolver de forma automática y sin preparación”.



Uwe Ochsenknecht le dio al tío el hada un carrete mágicoFoto: SAT-1 / Ben Bakalski



Sin embargo, estas tareas no eran mágicas y, a menudo, en vano. Ejemplo: Una vez las tres hijas y su madrastra tuvieron que cantar “It’s Raining Men” con aletas de buceo.

Solo una improvisación fue divertida: cuando Eko Fresh y Mirja Boes tuvieron que cambiar el dial en una escena.



Rapero Glassshoe: Echo Fresh se ha convertido en el nuevo príncipeFoto: SAT-1 / Ben Bakalski



En cambio, había varios textos en forma de rima con más juegos de palabras (“Me estás cabreando porque no juegas a tu príncipe”). A veces se juega en serio, a veces de forma irónica, a veces divertida, a veces no intencionalmente divertida y, a menudo, involuntariamente no es divertida. Pero de alguna manera no todo encajaba. Qué es lo que quieres ahora

¡Compasión! Porque la colección y todo el vestuario se preparan con mucho cariño especialmente en el escenario del Europa Park. La introducción también fue un cuento de hadas y creó el ambiente.

¡Y luego hubo algunos aspectos destacados! Wigald Boning (54) y Volker “Zach” Michalowski (50) eran pájaros que hacían música con los tontos adorables que Uwe Ochsenknecht admiraba por ser un tío ficticio que Martin Schneider (57) buscaba “Ashbecher”, Oliver Bucher (43) (con un mucho humor) Como sirviente del Príncipe, uno compraba insinuaciones y juegos de palabras.



Martin Schneider (izquierda) creó grandes momentos divertidosFoto: SAT-1 / Ben Bakalski



Pocher y Schneider eran a menudo invitados en la comedia de stand-up “Schillerstraße” y al menos sabían cómo sacar algo del formato de cuento de hadas.

Así reaccionó la audiencia

El público local celebró el espectáculo. Sin embargo, apareció un poco de magia en la televisión. Solo unos pocos espectadores comentaron sobre el comienzo del cuento de hadas en Twitter. Los que no estaban entretenidos.

Un usuario escribió: “Esto es tan malo que ni siquiera sé qué decir”. Otro usuario se sintió notablemente decepcionado: “Pensé que sería mejor … pero no. Qué vergüenza”. Tras varias risas en la audiencia, el espectador también se sorprendió: “¿La audiencia ya estaba llena o por qué todos se ríen tanto de los chistes muy suaves hasta ahora? “

Y si los espectadores aún no se han apagado, no se reirán hoy. Fin.