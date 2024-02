La breve conversación entre el Papa Francisco y el presidente Javier Milico no pudo ser más argentina: “¿Te cortas el pelo?” preguntó el Papa. “Yo me los puse”, respondió Miley y sonrió. El siguiente abrazo entre Mile y el Pontífice en la Basílica de San Pedro Roma No quedó recogido en el acta y fue noticia en el encuentro previo al primer encuentro oficial entre los dos argentinos. Hasta ahora, la relación entre Miley y el Papa Francisco se ha considerado tensa.

El año pasado estuvo presidido por el presidente de extrema derecha Javier Millay. Iglesia Católica Humillado públicamente decenas de veces. Miley llamó al Papa “un hijo de puta” y un “personaje despiadado”. En una entrevista dijo: “El Papa es el representante del mal en la tierra que ocupa el trono de la casa de Dios. El Papa promueve el comunismo con todos los desastres que ha causado”. Millay incluso testificó ante el periodista estadounidense de derecha Tucker Carlson que Francisco tenía una relación política con “dictadores como Castro o Maduro”. El Papa está “del lado de las dictaduras sangrientas”.

Ahora Javier Millay visita al jefe de la iglesia en el Vaticano como presidente. La primera reunión del domingo fue una especie de vigilia por la canonización de Mamá Andula, una monja argentina del siglo XVIII, la primera canonización de una mujer latinoamericana. A esto le seguirá el lunes una auténtica audiencia privada. El Papa Francisco ha indicado anteriormente con compasión que está abierto al diálogo. “Las palabras van y vienen”, dijo el Papa, suavizando los duros ataques de Javier Mille durante la campaña electoral. . El Papa Francisco tiene todos los motivos para ignorar a la excéntrica Miley, pero el papado parece continuar por un camino de expansión y reconciliación. El día que Miley ganó las elecciones el año pasado, el Papa Francisco felicitó por teléfono al nuevo presidente argentino.

Ahora Millay también hace una nota diferente cuando viene a Roma: el Papa es “el argentino más importante de la historia”, dice inesperadamente. Francisco es “un apoyo moral en un país arraigado en el catolicismo”, anunció en radio Mitre. Miley, católica, muy religiosa, le gusta citar versículos de la Biblia en las redes sociales. Al mismo tiempo, muestra admiración por otra religión.

Las reformas de Millay provocan protestas

Antes del viaje a Roma, estaba en un viaje al extranjero a Israel, donde estaba estudiando la Torá con un rabino que era su consejero espiritual. En Israel se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó kibutzim atacados por Hamás y envió a casa fotografías cargadas de simbolismo del Muro Occidental. Mientras Milei permanecía en Jerusalén, la gente estaba parada, llorando y emocionada. Argentina Constantemente bajo presión: los precios en Argentina siguen subiendo, las colas en las estaciones de cobro de billetes de la capital son largas y los autobuses están vacíos. Los precios de los billetes aumentaron recientemente casi un 300 por ciento, otro recorte drástico en medio de salarios estancados y una inflación de más del 200 por ciento. Algunos argentinos se preguntan si el viaje estuvo motivado por intereses personales más que por diplomacia política.

Sólo una semana antes, Buenos Aires había sido testigo de violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que salieron a las calles contra las reformas de la Milice. El Congreso inicialmente aprobó medidas que no gustaron a la gente. Sin embargo, en reuniones posteriores sobre sus respectivas leyes, Miley sufrió derrotas. Las fotografías calientes de Roma parecen más apropiadas.

Aunque los partidarios de Miley apoyaron el contenido de su plan, sus mordaces ataques contra la líder católica enojaron a algunos de sus votantes. La intransigente Miley tiene puntos de vista diferentes a los del Papa, especialmente sobre la reducción de la pobreza. Mientras Francisco insistía en que el libre mercado exacerbaría las desigualdades y perjudicaría a los más vulnerables, Miley, como una autoproclamada anarcocapitalista, argumentaba que el libre mercado era la única salida a la terrible crisis económica de Argentina.

Miley, una feroz luchadora que se ganó a los votantes con su franqueza, parece humilde y capaz de resolver conflictos. Después de la audiencia con el Papa, el programa del lunes incluye encuentros con el presidente italiano Sergio Mattarella y la primera ministra derechista italiana Giorgia Meloni.

Francisco ha visitado muchos países desde su estancia en el Vaticano, pero aún no ha visitado su Argentina natal. El Papa ya había anunciado el año pasado que imaginaba un viaje a Argentina en 2024. Sin embargo, debido a su salud, actualmente le resulta difícil viajar. Sin embargo Javier Mille hizo un llamado a Francisco. Si el Papa realmente regresa a casa, será una hazaña diplomática de Miley.