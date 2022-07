Jefe del Servicio de Inteligencia Interna: Silinsky despide a su socio cercano, Bakanov

El presidente ucraniano Selinsky está expulsando a su antiguo colega y aparentemente reorganizando las fuerzas de seguridad. Además del jefe de inteligencia, Bakanov, también debe ir el Fiscal General Venediktova. Las razones de esto aún no han sido aclaradas.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha despedido a dos figuras clave de sus servicios de seguridad. En un decreto destituyó al jefe del servicio de inteligencia SBU, Ivan Bakanov. Según los decretos publicados por la Oficina Presidencial en Kyiv, la Fiscal General Irina Venediktova también fue destituida de su cargo.

Y Oleksiy Simonenko tomará el cargo de Venediktova. Los motivos de las decisiones de los empleados no se mencionan en los documentos breves. Inicialmente no se nombró un sucesor para el puesto de jefe del servicio de inteligencia. Bakanov, de 47 años, es un compañero cercano de Zelensky desde sus días como comediante de televisión y ha encabezado el servicio secreto desde 2019. Zelensky casi no ha hecho cambios de personal desde el comienzo del ataque ruso contra Ucrania a fines de 2019. Febrero.

Mientras tanto, el presidente ucraniano exige al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el estricto cumplimiento de las sanciones contra Rusia en la disputa por las turbinas de Gazprom. Así lo anunció Selenskyj en Twitter. No comentó sobre el trasfondo de esta advertencia a un país que es uno de los más firmes partidarios de Ucrania. Ucrania criticó recientemente a Canadá por su decisión de permitir la entrega de turbinas con servicio ruso para el oleoducto Nord Stream 1 del Mar Báltico a pedido de Alemania.

Zelensky pide más presión

Debido a las sanciones impuestas como resultado de la Guerra de Ucrania, Canadá inicialmente se negó a devolver las turbinas a Rusia, pero luego decidió entregar la unidad a Alemania. La compañía energética rusa Gazprom ha reducido significativamente las entregas de gas a través de su gasoducto Nord Stream 1 a Alemania desde junio, citando como razón la falta de una turbina.

Zelensky dijo que la posición internacional sobre las sanciones debe basarse en principios. “Después de los ataques terroristas en Vinnitsa, Mykolaiv, Chasev Yar y otros, la presión debe aumentar, no reducirse”, escribió. El presidente se refería a los ataques con misiles rusos contra ciudades ucranianas alejadas del frente que mataron a decenas, incluidos niños. Trudeau dijo que ante la inminente escasez de energía, su país debería apoyar a Alemania y otros aliados europeos.

Nord Stream 1 no ha entregado gas desde el pasado lunes debido a trabajos de mantenimiento. El trabajo está programado para continuar hasta el 21 de julio. Muchos políticos occidentales expresaron dudas sobre si Gazprom volvería a suministrar gas después de eso.