Jessica Simpson comparte una foto de un momento difícil en la vida

en un Jessica Simpson (41) ¡Han sucedido muchas cosas en los últimos años! El músico y actriz estadounidense le ha dado a sus fanáticos una y otra vez Conocimiento de la vida con su esposo Eric Johnson (42) y sus tres hijos Birdy mayo (2), Maxwell Drew (9) y Ice Knut (8) – el intérprete de “contigo” parece equilibrado y feliz. Pero éste no siempre fue el caso: Jessica ahora ha publicado una instantánea de una fase muy difícil de su vida …

en ellos InstagramPerfil compartido Jessica Ahora una foto tomada en los tiempos oscuros de su vida, y derramó su corazón por sus fanáticos. “Esta persona en la madrugada del 1 de noviembre de 2017, es una versión irreconocible de mí mismo”.Ella explicó, enfatizando: “En ese momento, supe que podía recuperar mi resplandor, ganar mi batalla interior por mi autoestima y desafiar este mundo con amplia claridad. Para hacerlo, tuve que dejar de beber alcohol porque mantiene la la mente y el corazón giraban en la misma dirección y, francamente, estaba exhausto “. Ahora no puedes creer que todo fue hace cuatro años.

Hoy va Jessica Pero mucho mejor. “No me amaba a mí mismo. No aprecié mi fuerza. Hoy lo hago. He llegado a un acuerdo con mis miedos y simplemente acepté partes de mi vida que son tristes”, enfatizó el hombre de 41 años. también con una postura clara. : “Hice mi fuerza con gran valentía. Soy franco e implacablemente abierto. Soy libre”.

Instagram / Jesica Simpson Jessica Simpson con su esposo Eric Johnson y sus hijos Ice Knut, Birdie May y Maxwell Drew

Instagram / Jesica Simpson Jessica Simpson en abril de 2021

Instagram / Jesica Simpson Jessica Simpson, cantante

