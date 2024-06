Frankfurt: Un afgano apuñala a una mujer en la cabeza y el cuello, así de simple ++ West Midland, con 180 delitos por cada 100.000 habitantes, tiene más delitos con cuchillo que Londres ++ Hay que poner a salvo a 300 trabajadores locales afganos, 33.000 han venido + + Elecciones UE: el ocaso del Partido Verde + +

Un hombre afgano apuñaló a una mujer en la cabeza y el cuello, dejándola gravemente herida, de esta manera. Me senté en un banco del parque A orillas del río Meno en Frankfurt, el pulmón verde de la ciudad. Allí se crea la exhibición pública del Campeonato Europeo de Fútbol. Este fenómeno se conoce en Israel desde hace años como “yihad con apuñalamiento” o “jihad con cuchillo”. En Alemania se considera un caso aislado. – “k“La Gran Jihad” significa la lucha militar para expandir o defender tierras musulmanas, “la Gran Jihad” El esfuerzo espiritual realizado por los creyentes para adoptar un comportamiento religioso y moral correcto hacia Dios y sus semejantes.

En Gran Bretaña, las Midlands Occidentales tienen más delitos con cuchillo, 180 por 100.000 personas, que Londres, con 165 por 100.000 personas. Así lo informó el periódico británico The Telegraph, según datos de la Autoridad Nacional de Estadística.

En abril de 2021, el ejército alemán habló de 300 miembros del personal local afgano que necesitaban ser transportados a un lugar seguro. Los 300 se convirtieron en 33.000: Incluyendo a los “malos” relacionados con la seguridad y con conexiones con las milicias talibanes que ahora viven en Hesse, Renania del Norte-Westfalia y Berlín.

¿Hubo realmente un giro hacia la derecha en las elecciones de la UE? Cora le pregunta a Stefan. ¿O tal vez mucha gente no votó por el “Parlamento” sino que en realidad votó por Europa? Como no quieren ser controlados por una clase megalómana en todos los ámbitos posibles de la vida, la solución al problema mayor fracasa, que es precisamente proteger eficazmente las fronteras contra la inmigración no europea de otras culturas, de Europa como país grande. ¿Un califato con costumbres y tradiciones estrictas: con novias infantiles, velos completos para las mujeres, sin libertad, sin libertad de expresión, reaccionario, patriarcal y pobre?

Muchos países no quieren que Ursula von der Leyen esté presente en las deliberaciones de los jefes de Estado y de Gobierno en una cumbre especial sobre el futuro de la Unión Europea.Porque también se trata de ocupar el puesto más alto del comité.

Es posible que las nuevas elecciones convocadas lleguen a ser cruciales en la historia de Francia. Macron respondió a la petición de Le Pen. Ahora, incluso el republicano Ciotti está haciendo una apuesta por el partido nacional. Esto significa que “cuarenta años de falso cortafuegos” pueden estar a punto de evaporarse en el aire. – Matthias Nicolaidis hablará de esto más adelante.

Cora Stephan luce un seductor charm SPD-Scholz en esta foto:¿Preguntas de estilo? Después de desastrosas elecciones en la UE para su partido, el presidente francés Emmanuel Macron disolvió el parlamento y convocó nuevas elecciones. Cuando se le preguntó si quería comentar sobre el resultado electoral, que fue devastador para el Partido Socialdemócrata, el Canciller Olaf Scholz respondió rotundamente: “No”.

Cuanto menos importante es, más paranoico. El ex ministro de Asuntos Exteriores, Sigmar Gabriel, del partido socialdemócrata, quiere una actitud más dura hacia Rusia, si es necesario con soldados alemanes.Gabriel le dijo a Stern y pidió una estrategia dual por parte de Occidente: “Tendremos que derrotar a Rusia nuevamente de la misma manera que lo hicimos con la Unión Soviética en la Guerra Fría”. Al mismo tiempo, buscar formas de discusión y, por tanto, salidas a la guerra… Además de la conferencia en Suiza, es necesaria una segunda conferencia de paz en la que se reúnan los interlocutores de Rusia. Occidente y Ucrania necesitan a Estados Unidos como líder, y China debe liderar la “coalición rusa”.

El SPD se explicó ayer y hoy con este tweet:

Crepúsculo verde 1. Lo que los jóvenes piensan de la última generación ha quedado radicalmente claro: sólo 104.340 (0,3 por ciento) votaron por ellos. El cambio climático ya no es una prioridad absoluta y el chantaje tampoco sirve. Especialmente entre los jóvenes de 16 a 24 años, el mantenimiento de la paz ocupa el primer lugar con un 29 por ciento, el Seguro Social con un 23 por ciento y la inmigración con un 17 por ciento. La protección del clima y el medio ambiente es solo del 14 por ciento, una disminución de menos 9 por ciento en comparación con 2019.

Green Dawn 2. Volt es el ganador de las elecciones de la UE junto con AfD y BSW. El partido es más verde que el Partido Verde. Se ha convertido en un peligro para los semáforos. -Más sobre Mario Thornes más adelante.



Green Twilight 3. Obviamente los más jóvenes no quieren seguir a los Verdes que están envejeciendo.

Puede obtener más información sobre las elecciones de la UE en la página de inicio de TE Bajo el título provisional de Las elecciones europeas en Europa.

El presidente de DIHK, Peter Adrian, pide un cambio en la política económica. "Los negocios en Alemania se están desacelerando cada día en muchos lugares", dijo Adrian del Bild. Lo que necesitamos es un cambio de paradigma y una “reversión de la tendencia en el futuro”. De lo contrario, Alemania se quedará atrás de la competencia mundial: “Las numerosas regulaciones integrales emitidas por Berlín y Bruselas suponen una pesada carga, especialmente para las medianas empresas, y en muchos casos obstaculizan la transición de la economía hacia la neutralidad climática.

En Australia, Malcolm Roberts, senador de Queensland, dijo de la OMS: “Bill Gates es la fuerza impulsora detrás de la toma de control de la OMS. Gates compró la Organización Mundial de la Salud y ahora la Organización Mundial de la Salud recomienda sus productos. así de simple."

Lo que debe saber sobre el mercado sanitario mundial se puede encontrar en el número especial de TE Corona.