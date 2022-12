Joachim Lampe ya no deja de estar enojado

a: Miriam Haberhauer

Joachim Lampe viajó a Munich para filmar y pasó la noche en un hotel. No le gustó nada, según reveló en una publicación.

Actualización 23 de diciembre a las 9:05 a. m.: Para Joachim Lampe, fue una estancia que no olvidará. Pero, ¿por qué la estrella de televisión estaba tan enojada después de visitar el hotel en Munich (ver mensaje original)? “Estaba muy enfadado y quería advertir a los demás. Deberías poder decir lo que piensas. Fueron las circunstancias por las que pasé”, explica ahora. fotografía. Respecto a su lista de carencias, Allambi también admitió: “Tal vez solo fui uno de los cien invitados que no tuvieron tanta suerte. Al final del día, también hay que decir: hay cosas más importantes en la vida”.

Joachim Lampe frustrado con hotel de lujo: “No necesito eso por la mañana para nada”

MÚNICH – El bailarín y presentador de televisión Joachim Lampe viajó el pasado fin de semana para rodar “Beat the Star” de la cadena de televisión. ProSieben a Múnich. Allí pasó noches en el Romer’s Hotel Munich de cuatro estrellas en Schwanthalerhöhe. Pero su estadía de una noche probablemente estuvo lejos de ser lujosa.

El problema de Lambie comenzó tan pronto como llegó al hotel: “Registro: la mano derecha no sabía lo que estaba haciendo la mano izquierda, tomó 20 minutos”, informó el sábado (17 de diciembre) en Instagram el hombre de 58 años. A la mañana siguiente, para su horror, Lambie también descubrió que el ascensor estaba defectuoso: “La puerta no se abrió”, escribió en Instagram.

Comentó algo como “No lo necesito en absoluto por la mañana” El embarazoElla comentó en su cuenta de Instagram. Debido al ascensor averiado, tuvo que caminar cinco pisos, con “tres piezas de equipaje”. La bandeja estaba “sucia, parcialmente rota”, según un miembro del jurado de Let’s Dance.

“¡Qué mal hotel!” – Lambie está decepcionada con el hotel de Munich

En su sitio web, el hotel de cuatro estrellas promete a sus huéspedes “habitaciones y suites opulentas” que reflejan “el espíritu de la época multifacético”. [versprühen]La verdad estaba tan lejos de eso, las palabras de Lambie indican que era “demasiado joven” y que ducharse “en parte no funcionó”, dijo la bailarina profesional germano-española.

Joachim Lampe, de 58 años, viajó a Munich para “Beat the Star”. Pero pasar la noche en un hotel de cuatro estrellas fue una decepción para el bailarín campeón. © IMAGO / Christoph Hardt

En el desayuno, el problema persistió: el hombre de 58 años descubrió que solo había algo para comer a partir de las 7:30 de la mañana. – “Es genial si vas a volar temprano al trabajo”, dijo Llambi con sarcasmo. El teleevangelista concluyó: “¡Qué mal hotel!” Lambie concluyó su reseña con las palabras: “En general, ni siquiera merece 2 estrellas, evítelo absolutamente. ¡Por el dinero, la tienda no me volverá a ver!” tzEl hotel no quiere comentar sobre estas acusaciones. El hotel tiene una calificación de 4,5 estrellas sobre 5 en Google y 8,4 en Booking.com.