“Joko & Klaas – Duelo alrededor del mundo” – el paraguas en llamas provoca pánico – TV

El martes todavía jugaban en el equipo en “Joko y Klaas vs Pro Sieben” – ¡el sábado por la noche el dúo de Joko Winterscheidt (42) y Klaas Heufer-Umlauf (38) se convirtieron en enemigos jurados una vez más!

En “Duelos alrededor del mundo”, muchas celebridades de diferentes países compiten en Team Joko o Klaas para convertir a uno de ellos en el “Campeón del mundo”. El oponente en cuestión determina las tareas con las que deben lidiar los oponentes. La moderadora Janine Michaelsen (40) inicialmente advirtió a la audiencia: “Vas a ser ilimitado, nivelado y muchas cosas con Go On …”

“Bottomless” hizo muy bien el trabajo para la bailarina y entrenadora de escena Nikita Thompson (41). Competí con el Equipo Goku, y Klass se le ocurrió una tarea que dejó al equipo de producción atónito: se suponía que Nikita debía hacer un salto en paracaídas en México. Y no solo eso: ¡el paracaídas también tiene que arder!

Mientras tanto, Klass parecía arrepentirse de su idea: “En realidad, no quería darte el trabajo porque ella está cansada de la vida”. Nikita no podía creer lo que el mediador planeaba hacer con ella: “¡Soy solo yo!”

El plan: el paraguas de Nikita empapado en queroseno. Salta del avión con un compañero tándem, dispara el paracaídas con una pistola de bengalas hasta que arde y luego se salva con un paracaídas de emergencia. Goku entró en pánico. Criticó a Claes, diciendo: “El paraguas al que estás conectado arderá. ¡La idea por sí sola es desproporcionada!”

Todos habrían entendido si Nikita se hubiera negado, ¡pero la poderosa bailarina profesional quería participar! Como entrenadora, tenía a su lado al doble de riesgo Troy Hartmann (50), quien la colmó de instrucciones en el aeropuerto. Inventó el “paracaídas ardiente”, pero el salto con dos personas nunca se había hecho antes.

Troy relató nerviosamente todo lo que podría salir mal: “El avión se puede incendiar con queroseno, te puedes lastimar con una pistola ligera …” Ni siquiera quería saltar, pero le pidió a su colega Steve que lo acompañara al candidato. que estalló mientras tanto Pánico. Nikita se esforzó mucho en seguir las instrucciones de la muestra de suelo: “¡Tienes que hacer todo al mismo tiempo! Como los gemelos siameses”.

Sin embargo, se atrevió y se arrojó del avión con su compañero de tándem. Durante el vuelo, trató frenéticamente de prender fuego al paracaídas con su pistola encendida, pero no se quemó ni arderá.

Después del aterrizaje, apareció la razón: el acróbata usó una pequeña pistola de bengalas por razones de seguridad. La decepción fue grande, y el punto del país ya parecía perdido, pero luego Nikita se sorprendió con la pregunta: “¿No podemos hacer esto de nuevo?”

Troy Hartmann no podía creer lo que oía: “¡Nikita está loca!” Pero no pudo disuadirla de su plan, así que consiguió dos pelotas de tenis llenas de polvo negro para el siguiente salto. ¡El paraguas definitivamente debería arder! Troy dijo: “Esto no es más que una pequeña bomba”.

Así que está de regreso, y esta vez todo salió según lo planeado. El paracaídas ardió intensamente, y Nikita y Stephen se salvaron con un paracaídas de emergencia y aterrizaron a salvo en el suelo de nuevo.

Klass estaba profundamente conmovido: “No podemos pensar en nadie que pueda hacerlo y que se atreva a hacerlo”. En el estudio, Jenin Michaelsen también trató de mantener la compostura: “Me voy a poner la piel de gallina hasta la semana que viene. Me gustaría dar varios puntos”.

A pesar de esta atrevida actuación del equipo de Joko, tuvo que admitir la derrota ante su oponente esa noche. Después de una final caótica y prolongada, Klass acertó: rompió la ventana que protegía la Copa del Mundo y ganó el último partido. Jenin Michaelsen sólo pudo dimitir: “Bueno, esto es para ti. Fuerza bruta”.