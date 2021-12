RTL cambió el programa de muerte de Mirko Nunchu

Mirco Nontschew se hizo famoso por su programa en RTL en la década de 1990. Ahora el comediante ha fallecido inesperadamente a los 52 años. Su puesto en ese momento ahora está dedicado especialmente a él.

Mirko Nuncho murió. El comediante fue encontrado muerto en su apartamento de Berlín el viernes. Las circunstancias de la muerte aún no están claras. Sin embargo, una cosa es cierta: la estrella de televisión deja un enorme vacío en la escena de la comedia alemana.

Mirco Nontschew se hizo famoso en la década de 1990 por “RTL Saturday Night”. Además de estrellas como Uli Dietrich, Wigald Boning y Esther Schweins, Berliner posó frente a la cámara para la exitosa coordinación de la estación de Colonia durante cinco años. Ahora RTL lo deposita con un programa especial de 40 minutos.

“Con amor por Mirco Nontschew”

Con motivo de su muerte, el presentador cambió el programa. A la medianoche del domingo, RTL transmitirá “In Liebe an Mirco Nontschew”. La transmisión especial mostrará las mejores escenas de “RTL Saturday Night” en memoria del singular comediante “, según un comunicado a RTL. Luego se repetirán muchos episodios de” Best of RTL Saturday Night “hasta la madrugada”.

Para los episodios “In Liebe an Mirco Nontschew” y “Lo mejor de RTL Saturday Night”, RTL tuvo que eliminar la repetición “People, Pictures, Emotions” de su programa. La revisión anual se mostrará con Günther Jauch a las 20.15 horas. En medio de la noche, iba a tener lugar la iteración. En cambio, la estación ahora está dedicada a la prematura muerte del comediante, que tuvo que morir muy temprano.