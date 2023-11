Luca y Christina Hani presentan la propiedad y reciben malas críticas

La visión especial recibió más de 21.300 me gusta de sus fans. Sin embargo, también hay críticas al vídeo. Un usuario comentó: “Creo que no siempre tienes que hacer alarde de lo que tienes. Piensa también en aquellos a quienes no les va tan bien”. No parece estar solo en esta opinión. “Se está volviendo ridículo”, comentó otro usuario, señalando que “menos sería más agradable”.