Jörg Bilawa y Jana Ena: esto es lo que tienen que decir sobre su larga amistad

El aire circense fascina ya veces despierta habilidades inesperadas. El presentador de televisión Jörg Bilawa, de 57 años, todavía se pregunta de qué era capaz en 2001 cuando apareció en el programa de televisión “Stars in the Manege”. Ahora vuelve a presentar el programa.

Pero en lugar de alcanzar alturas vertiginosas, él y Jana Ina Zarrella trabajan como directores de circo y artistas estrella como Dieter Hallervorden, Nazan Eks y Sarah Engels.

En 2002, Jana Ena seguía siendo la asistente de Bilawa. Foto: Imago Pictures/BRIGANI-ART

Bild am Sonntag: ¿Cómo fue en ese momento con “Stars in the Manege”, Sr. Bilawa?

Jorg Bilawa: “Yo era un corredor de techo, colgado boca abajo debajo de la cúpula de un circo, tratando de jugar baloncesto. Me dijeron que la ley solo funciona con acróbatas experimentados. Pero realmente quería intentarlo. Logré treinta segundos en los ensayos y cuatro minutos de actuación. Estaba en carne viva. “El cable de acero está en la entrepierna”.

El presentador Nazan Ekes, de 46 años, salió al aire con la compañía de Khadja. Foto: Agencia de Imagen de Personas

Jana Ina Zarrella: ¡Respeto!

Bilawa y Zarella se conocen y se aman desde hace veinte años. Jana Ena, que acababa de mudarse a Alemania desde Brasil en ese momento, fue asistente de Bilawa en sus programas de televisión “Rekordfieber” y “Golden Gold Gold” al principio. Él era la estrella y ella era la estrella, pero funcionó de inmediato.

El actor Dieter Hallervorden (87) entra en la rueda de la muerte Foto: Agencia de Imagen de Personas

Zarella: “Puedo hablar alemán, pero realmente no muy bien. Aprendí algunas frases de memoria para las actuaciones. Tuve que concentrarme mucho, estaba emocionado. Pero Jürg estaba…”

Bilawa: “.. piensa bien en lo que dices.”

¿Alguna vez has tenido un circo?

Zarella: “Jörg fue muy amable y cortés conmigo desde el primer día, aunque definitivamente estuve a la altura de todos los clichés. Un maniquí joven y un extraño. Jörg nunca me dejó sentir que tenía que trabajar con un novato. Me dio un sentido de seguridad, que era importante”. Muy para mí. Después de todo, él ya era un gran nombre en la televisión alemana en ese momento y yo era joven e inexperto. Admiro su humildad. Esa es una de las cualidades más hermosas que un ser humano puede tener. tengo.”

Bilawa: “Jana Ina encarna todo lo que constituye el fútbol brasileño para nosotros los alemanes: pasión, amor y diversión. Así es ella. Te lo pone fácil para quererla. Todos los corazones son para ella, todos la quieren. Y habla mucho mejor alemán que portugués”.

¿Se siente responsable de su éxito?

Bilawa:: “Sería un honor muy, muy grande estar a cargo. Pero creo que pude darle ese sentimiento desde el primer día: ‘Eres buena, sigue así, no te rindas’. El camino Para la televisión, el trabajo es duro. Y hay altibajos. Todos lo sabemos. Tenemos suerte con lo que es suficiente para nosotros estar en el lugar correcto en el momento correcto.

La estrella de televisión Evelyn Burdecki, de 34 años, se convierte en un objetivo en vivo en “Stars in der Manege” (30 de diciembre y 6 de enero, cada uno a las 8:15 p. m., sábado 1). Foto: Agencia de Imagen de Personas

Zarella: “Cuando Giovanni recibió su oferta de ZDF, Jörg fue uno de los primeros en felicitarlo por SMS. Nunca lo olvidaré, Giovanni también estaba feliz”.

Bilawa:: “Tan pronto como estés en Hamburgo, cocinaré para ti. Giovanni y yo lo acordamos hace mucho tiempo”.

Sra. Zarella, conocí a su esposo en 2003 en el Bilawa Show.

Zarella:: “Es verdad, pero para nosotros no fue amor a primera vista, nos tomó un tiempo a los dos superarlo, pero eso lo hizo aún más grande, nos casamos en 2005”.

Foto: Imagen

Sr. Bilawa, sea honesto: ¿alguna vez ha tenido relaciones sexuales con Jana Ena?

Bilawa:: “No, no tengo. No quiero decir que tenía sentimientos paternos por Jana Ina, yo sentía y sigo sintiendo como su hermano mayor. Cuando finalmente supe que ella estaba saliendo con Giovanni, me sentí muy feliz. . “

¿Te molesta ser elogiada como la novia de tu suegra?

Bilawa:: “No, es genial que la gente quiera tenerme en la mesa de la cena con uno de mis shows casi todas las noches”.

