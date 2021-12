Joshua Kimmich se perderá el Bayern de Múnich hasta 2022; según los expertos, la infiltración pulmonar se puede evitar mediante la vacunación

Joshua Kimmich del Bayern de Múnich parece haber vencido a Corona; no ha estado en cuarentena desde el jueves. Sin embargo, no funciona; “Debido a una leve infiltración en los pulmones”, actualmente no puede entrenar completamente , tanto el club como los jugadores mencionados. Así que se perderá los partidos restantes en 2021, se dice, y no “regresará por completo” hasta enero.