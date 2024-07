Jude Bellingham: una estrella mundial que perdió el rumbo

Jude Bellingham ya no es sólo un gigante del fútbol. El joven de 21 años ahora puede brillar en los medios y atraer aficionados. Esto significa que es cada vez más blanco de críticas, incluidas las de ex grandes del fútbol inglés.

No hubo necesidad de una ejecución larga y elaborada; La escena parecía casi divina. Al menos en tu propia percepción. Ahora, unas semanas después, lo que queda es la estrella que no pudo hacer el papel de salvador de su país en la final contra España.

Con la melodía de “Hey Jude” de los Beatles, incluso leyendas de Inglaterra como David Beckham y Frank Lampard parecen estar esperando con asombro “Make It Better” de Jude. En el clip, parece como si el equipo inglés todavía estuviera esperando al salvador en 2024 d.C. Han pasado 58 años desde la última gran victoria de Inglaterra.

Y la imagen que Bellingham tiene de sí mismo en los medios es, cuando menos, excelente. En una publicación de Instagram sobre el emocionante gol contra Eslovaquia, Bellingham citó las palabras del ex presidente estadounidense Theodore Roosevelt en una imagen: “El crédito es para el hombre que realmente está en la arena” (original: “El crédito es para el hombre que realmente está en la arena”).

Procesado para los fines descritos. SPORT1 no tiene ningún efecto sobre este procesamiento de datos. También tienes la opción de activar todas las herramientas sociales. Puedes encontrar información sobre cancelación.

Si haces clic aquí, verás el contenido de Instagram y aceptarás incluir tus datos en política de privacidad de instagram Procesado para los fines descritos. SPORT1 no tiene ningún efecto sobre este procesamiento de datos. También tienes la opción de activar todas las herramientas sociales. Puedes encontrar información sobre cancelación. aquí .

Si haces clic aquí, verás el contenido de Instagram y aceptarás incluir tus datos en política de privacidad de instagram Procesado para los fines descritos. SPORT1 no tiene ningún efecto sobre este procesamiento de datos. También tienes la opción de activar todas las herramientas sociales. Puedes encontrar información sobre cancelación. aquí .

Y aunque otros grandes de talla mundial –como Tom Brady o LeBron James– han seguido a Roosevelt y han tomado prestada la retórica legendaria, el escenario más grande parece lo suficientemente grande para Bellingham. Pero el hecho de que haya jugado un papel tan importante allí durante la Eurocopa, mientras el equipo repleto de estrellas formado por Bukayo Saka del Arsenal, Phil Foden del Manchester City y Declan Rice colectivamente se desvanecieron en un segundo plano, no parece caer bien en todas partes. . .

Especialmente no dentro de tus filas. Según informan los medios británicos, durante el Campeonato de Europa hubo crecientes tensiones dentro de la selección inglesa. En la casa del fútbol, ​​las cosas parecían estar cambiando entre bastidores. Se han hecho más fuertes las voces que se quejan de que el joven de 21 años a menudo antepone su producción a la importancia del equipo.

Wayne Rooney, ex capitán de la selección de Inglaterra, criticó este comportamiento en una columna de periódico: estaba “en una posición de la que debía asumir responsabilidad”. Tal vez es hora de que crezca y tome decisiones y diga: “Tengo que ayudar y hablar en tiempos difíciles”.

Sin embargo, puede sorprender que no sólo hayan intervenido figuras del mundo del fútbol inglés, sino también el director de la Eurocopa, Philipp Lahm.

“Se trata nuevamente de ser un modelo a seguir. Los niños aman el fútbol y observan los gestos. Todos los jugadores deberían ser conscientes de esto, incluido Jude Bellingham. Este no fue un comportamiento ejemplar”, dijo el jugador de 40 años. imagen Tras el escandaloso gesto de celebración de Bellingham durante la Eurocopa, en el que la UEFA le impuso una suspensión suspendida de un partido.

Así que la mayoría de las críticas están dirigidas a la apariencia de Bellingham, no a su desempeño. Pero tampoco todos quedaron impresionados con su desempeño en el campo. El legendario entrenador Felix Magath dijo: “No puedo decir nada sobre lo que entrenó Judd Bellingham, pero jugó con relativa calma”. En Brusky – El espectáculo deportivo“Camina más por el campo y cualquiera que me conozca lo sabe: no puedo hacer mucho con jugadores como estos.