Juego de escándalo “The Day Before”: el desarrollador regresa con un nuevo proyecto en Kickstarter



Dicen que está solucionado: los desarrolladores del estudio Fntastic están de vuelta con un nuevo juego después de los escándalos que rodearon su creación zombie “The Day Before”. En un comunicado se describen a sí mismos como “Fntastic 2.0” y se comprometen a establecer la honestidad, la transparencia y la profesionalidad como pilares de su futuro negocio.

anuncio





por Manifiesto Fantástico (PDF) Los desarrolladores prometen, por ejemplo, que en el futuro se comunicarán de forma más abierta, que ya no comercializarán demasiado y que ya no dependerán de voluntarios para realizar pruebas de control de calidad. Todas estas promesas están relacionadas con el nuevo juego de Fntastic: “Escape Factory” parece una mezcla de “Fall Guys” y “Party Animals” en un entorno industrial. El juego se financiará a través de la plataforma de financiación colectiva Kickstarter..

Regresar solo si Kickstarter tiene éxito

La financiación del juego es claramente de vital importancia para el estudio: “Desafortunadamente, si la campaña Escape Factory Kickstarter no alcanza su objetivo de financiación, no podremos volver”. Escribe a los desarrolladores en las preguntas frecuentes.. En este caso, se reembolsarán las cantidades prometidas del crowdfunding, como es habitual en Kickstarter.

Con un objetivo de donación de 14.000 euros, el proyecto Kickstarter en torno a “Escape Factory” no es particularmente ambicioso. Hasta el momento, 38 partidarios han prometido 2.000 euros. Todavía quedan 26 días. Fntastic también ha establecido objetivos ambiciosos adicionales si el monto del crowdfunding excede el valor mínimo. Si el equipo recauda 50.000 dólares, el juego se optimizará para Steam Deck. La versión Switch está disponible a partir de 200.000 dólares.

Me engañó una vez…

Para tener al menos una pequeña posibilidad de éxito con el proyecto Kickstarter “Escape Factory”, Fntastic debe disculparse por los errores del pasado. El estudio afirma en su sitio web que “todo el mundo merece una segunda oportunidad”. El último título de Fnatic, el juego de zombies en línea “The Day Before”, se cerró pocos días después de su lanzamiento. Según sus propias declaraciones, el estudio carecía de fondos para seguir operando el tirador.

Incluso durante su desarrollo, The Day Before tuvo muchas controversias, desde informes de evaluadores no remunerados hasta disputas de marcas. Los materiales de marketing prometían un emocionante juego de disparos en línea de nivel AAA, pero la versión de lanzamiento del título era prácticamente imposible de reproducir. El estudio dice que no ganó dinero “el día anterior”. Se dice que todos los compradores recibieron un reembolso completo.

“Valiosa lección”

“Analizamos los factores que llevaron al lanzamiento fallido de The Day Before”, escribió Fntastic en su sitio web. “Esto incluyó objetivos demasiado ambiciosos con un presupuesto independiente bajo, un equipo sin experiencia AAA y un marketing inflado, lo cual lamentamos profundamente”. El estudio habla de una “lección valiosa”.

De hecho, Fntastic parece haber aprendido algo: en comparación con los MMO de mundo abierto, “Escape Factory” es un concepto de juego más realista y también puede ser desarrollado de manera realista por un equipo más pequeño. Si lo deseas, también puedes descargar una prueba gratuita en Steam como prueba de sabor.

Mientras tanto, los jugadores escépticos descubrieron que Fntastic utilizó recursos externos del juego y código público de Unity para crear la demostración de Escape Factory. Esto en sí mismo no es digno de culpa. Que el estudio ha eliminado la información correspondiente de los foros de Steampor otro lado, no arroja una luz particularmente buena sobre el ya cuestionable estudio de desarrollo.



(allá)