Juego: Las ventas de juegos a precio completo aumentan solo debido a los precios más altos

El mercado alemán de juegos creció alrededor de un 6 por ciento hasta alcanzar los 9,97 mil millones de euros en 2023 en todos los sectores (incluido el hardware). Sin embargo, los juegos clásicos a precio completo tuvieron algunas particularidades: la industria también registró aquí un aumento en las ventas de casi un 4 por ciento, hasta 1.100 millones de euros.













Sin embargo, el número de juegos vendidos disminuyó un 8 por ciento en comparación con el año anterior. “El crecimiento de las ventas se debe exclusivamente al aumento de los precios medios”., Comentarios de la Asociación de la Industria del Juego, que también proporciona datos de mercado Venir.

Según la asociación, muchos jugadores compraron inmediatamente el año pasado productos nuevos y sorprendentemente de alta calidad en lugar de esperar descuentos. Además, los titulares consumían mucho tiempo, así que sólo eso “Espacio para algunos juegos” permaneció.

El juego más exitoso en Alemania en 2023 fue el simulador de fútbol FC 24 de EA Sports, quedando Hogwarts Legacy en segundo lugar. Los siguientes son: Diablo 4, Call of Duty – Modern Warfare 3 y The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom.









Las compras en juegos y aplicaciones generaron alrededor de 4.740 millones de euros en ventas en 2023, un aumento de alrededor del 6 por ciento en comparación con el año anterior. Las ventas de servicios como Nintendo Switch Online, Playstation Plus y Xbox Game Pass cayeron un 1% hasta los 860 millones de euros.