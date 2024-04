Cadena de supermercados alemana insolvente: “mensajeros morales que quieren salvar el mundo”

Página principal un trabajo

de: Amy Walker

Las cosas empezaron muy bien para la cadena de grandes almacenes: en 2019, la startup berlinesa apareció en el programa “Höhle der Löwen”. Ahora el tribunal ha abierto un procedimiento de insolvencia.

BERLÍN – El sueño de crear un supermercado que vendiera sólo alimentos recuperados se ha hecho añicos. El tribunal ha confirmado ahora la quiebra de la cadena alimentaria Sirplus, conocida por el programa “Lion's Den”. El miércoles (3 de abril) se reunió con el abogado Dr. Florian Lenkert nombrado oficialmente Administrador Concursal. A finales de mayo deberá elaborarse un plan de reestructuración para salvar la empresa. La empresa ya ha reducido el número de empleados de 90 a 30 a finales de 2023.

Sirplus se declaró en quiebra en enero y la tienda online sigue inactiva

el La quiebra se declaró a principios de enero. El cofundador de la empresa, Rafael Filmer, explicó entonces que no podían reaccionar con la suficiente rapidez a la cambiante situación del mercado y que tenían dificultades para encontrar nuevos inversores. “Lamento especialmente a muchos pequeños inversores que no hayamos podido cambiar las cosas. La pérdida de profesionalismo en los últimos años ha pasado factura ahora. Por otro lado, hemos pasado por una curva de aprendizaje pronunciada en el nuevo equipo. grupo en los últimos meses y, por lo tanto, somos optimistas de que podremos desarrollar un modelo de negocio económicamente exitoso en un entorno recién creado.comunicado de prensa en ese momento.

La startup Sirplus, con sede en Berlín, se fundó en 2017 con el objetivo de salvar los alimentos de la basura y revenderlos. La empresa abrió cinco de los llamados “mercados de rescate” en Berlín, pero tuvieron que cerrarse en 2021 tras la pandemia del coronavirus. En lugar de ello, querían centrarse en el comercio online y en la venta de alimentos rescatados no sólo en Alemania sino en todo el mundo. Europa. Sin embargo, desde que se declaró en quiebra, no ha habido alimentos disponibles. Sirplus.de Ser pedido.

Serplus en la “Guarida del León”: hubo escándalo

Sirplus se dio a conocer por primera vez a través del “La guarida del león“, donde los fundadores Filmer y Martin Schott querían conseguir 700.000 euros de los inversores. En aquel momento, los dos jóvenes empresarios supusieron que su empresa valía once millones de euros y que en los próximos años obtendría un beneficio de 26 millones de euros. Los “negros” creían que esto era exagerado, por lo que no pudieron convencer a ninguno de los empresarios para que invirtiera. En aquel momento, los socorristas de alimentos fueron criticados por su modelo de negocio: “¿Dices rescate de alimentos? No. Compras comida a un precio muy barato y la revendes a un precio más alto. Está realizando una transacción comercial normal. “Venid aquí como apóstoles morales que quieren salvar el mundo”, dijo entonces George Kofler en el programa.

Sin embargo, los dos fundadores encontraron otros inversores tras la oferta. Sirplus también pudo abrir el primer mercado de rescate en Berlín gracias al crowdfunding. Aún no está claro si la empresa podrá seguir trabajando en su visión de un mundo sin desperdicio de alimentos una vez finalizada la reestructuración. Según el anuncio del tribunal, las decisiones deberían tomarse antes del verano.