Jules Kounde coincide con Rodri sobre la posibilidad de una huelga de jugadores

Las agendas de los futbolistas están cada vez más ocupadas y, en consecuencia, la reposición se ve afectada. Es posible que se produzca una huelga de jugadores, algo que el astro del Barça no descarta.

Además de Rodri, Orbán y Kounde, el exprofesional del BVB y compañero de equipo de Rodri, Manuel Akanji, comentó recientemente sobre el tema. Por eso consideró terminar temprano su carrera en ESPN (lea más sobre esto aquí), enfatizando que el cuerpo sufría fatiga y falta de regeneración. “No se puede sumar un partido tras otro y dar por sentado que todo volverá a ser como antes”, dijo el jugador del Manchester City de 29 años. “Tal vez me retire cuando cumpla 30”.

No sólo los jugadores están preocupados por las semanas ocupadas, sino también los entrenadores. En el pasado, el ex entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, criticó repetidamente el plan de juego de Inglaterra y muchos partidos. Klopp dijo en noviembre del año pasado que los organizadores de partidos de Inglaterra “no tenían sentido del fútbol”. También explicó en julio: “La FIFA y la UEFA no trabajan juntas. Cada uno intenta tomar la mejor decisión para sí mismo. Este es un gran problema”.