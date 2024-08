Julia Siegel hace alarde de los detalles del contrato en el programa RTL

Julia Siegel comparte sus cosas del campamento en la jungla. Pero esta no es la única manera de causar revuelo.Foto de : Convoy

Campamento en la jungla

Ya sucedieron muchas cosas en los dos primeros episodios de “I’m a Star – Showdown with Legends of the Jungle”. La estrella principal tuvo que abandonar el programa después de solo dos días, y varias estrellas también lograron contrabandear artículos al campamento. Por ejemplo, Julia Siegel pudo ocultar hierbas a los guardias y ahora condimenta la comida.

El tercer episodio, que se estrenará en RTL+ el 17 de agosto, gira una vez más en torno a fumar después de que Gigi contrabandea cigarrillos. Julia Siegel en particular tiene mucho que aportar a este tema.

La estrella de Jungle Camp, Julia Siegel, habla sobre el ‘fetiche del tabaco’

Julia Siegel es particularmente amable en el campamento. Llevaba hierbas con ella para hacer más agradable la estancia de los demás. Al igual que Gigi, es una de las fumadoras de la temporada. ¿Tendrán consecuencias las operaciones de contrabando?

La producción encargó a Winfried Glatzeder la tarea de recoger los artículos de contrabando. En un momento dado anunció una prohibición de fumar para todos durante un día, pero eso es sólo una broma.

Mientras tanto, Julia Siegel revela: “En otros programas, los contratos dicen que puedo fumar”. Por tanto, sirve al “fetiche del tabaquismo” de muchas personas. En “The Jungle Telephone” explica esto con una explicación vaga:

“Creo que a los hombres les gusta cuando una mujer se mete algo en la boca y lo saca lentamente”.

Posteriormente, el candidato añade: “Creo que puede haber entre 3.000 y 4.000 personas que quieran verme fumar”.¿No es su calificación bastante modesta?

Si es cierto, eso no la ayudará en esta temporada de todos modos, porque los episodios se grabaron hace semanas. Así que el público no puede votar quién se queda al final con la corona de la jungla.

Gigi Perofo recibe aplausos por su trabajo de contrabando

En el tercer episodio, todo el campo se entera de que Gigi Perofo pasó de contrabando un paquete entero de cigarrillos a los guardias en ropa interior. Pero nadie está enojado por eso. Winfried Glatzeder incluso resume: “Yo diría que aplaudimos”.

Al final resultó que más artículos terminaron ilegalmente en el campo. Mola Adebisi (calcetines adicionales) y Winfried Glatzeder (pequeña superficie de malla para iniciar un incendio) también se declararon culpables.