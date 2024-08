Carsten Maschmeier: a quién amé antes de Veronica Ferris

Cuando BUNTE.de conoce a Veronica Ferris (59) y Carsten Maschmeyer (65), la pareja parece envidiablemente enamorada. Después de 15 años de relación y nueve años de matrimonio, los dos son tan felices como el primer día, por cursi que parezca. Esto ni siquiera requiere grandes expresiones de amor.

Carsten Maschmeyer ya estuvo casado una vez

Aunque definitivamente también existe. El inversionista dijo una vez en una entrevista: “Tenemos varias recetas para el amor, que actuemos de iguales, que todos se permitan ser yo, que nos entendamos, que no nos quejemos cuando tenemos una cita, que simplemente nos importemos. el uno del otro, y que incluso podemos estar enamorados”. “Y nos queremos mucho porque a veces estamos separados”. Antes de besar los labios de su esposa, dijo con una sonrisa maliciosa: “A veces me siento feliz, como un soldado del ejército alemán que regresa a casa para encontrar a su chica”. Oh sí, romántico.

Pero lo que a menudo se olvida en todo esto es que este es el segundo matrimonio para ambos. Carsten Maschmeier lleva 20 años casado. Y con ella.