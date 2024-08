Se descubrió que tenía un tumor en el seno.

Si no fuera por Webert

Se descubrió que Lola Webert tenía un bulto en el pecho. Debido a que recientemente ha aumentado de tamaño, ahora se debe realizar una biopsia.

Actualmente los fans están preocupados por la presentadora de radio y televisión Lola Weippert. La joven de 28 años también anunció en Instagram que le habían descubierto un bulto en el pecho: “Por ahora esperamos que haya buenas noticias: es un tumor benigno y así seguirá siendo”. Sin embargo, actualmente es necesario un procedimiento médico: “El único problema es que he crecido y por eso ahora me derivan a Charité y luego me golpearán y espero obtener buenos resultados”.

Vibert, quien también mostró sus imágenes de ultrasonido, hizo un llamado urgente a todos sus seguidores: “Por favor, vayan a hacerse un chequeo y hablen entre ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que se hicieron un chequeo?”. No sabes lo que hay dentro de ti. En sus conversaciones con sus amigas, siempre le sorprendía descubrir que muchas de ellas hacía años que no iban al ginecólogo. “Haganlo por ustedes mismos, háganlo por su cuerpo”, dijo Vibert a todos los hombres y mujeres.

En diciembre, anunció su diagnóstico de TDAH.



La presentadora de “Temptation Island” tradicionalmente maneja las noticias sobre su salud de manera relajada y también actualiza periódicamente a sus seguidores. En diciembre de 2023, explicó a sus fans que le habían diagnosticado TDAH. Poco antes de Navidad, se rió y dijo sarcásticamente: “Ahora nos sorprende a todos. Lo sé”.

Spot en las noticias