NDR Talk Show: invitados el 1 de julio | NDR.de – TV – Emisión de la A a la Z

Barbara Schöneberger y Hubertus Meyer-Burckhardt dan la bienvenida a los siguientes invitados al NDR Talk Show de Hamburgo:

Ina Muller, cantante y presentadora

Durante 15 años ha estado dirigiendo su propio programa ARD-NDR “Inas Nacht”, por el que no solo ha ganado premios, incluido el Premio de la Televisión Alemana, el Premio de la Comedia Alemana y el Premio Grimme, sino que también es amada por millones de personas: la médium y cantante Inna Muller. Ella viene de un pueblo en el extremo norte – su lengua materna: bajo alemán. Hasta el día de hoy, Platt habla solo con su familia, sueña con el idioma alemán Platt y, de vez en cuando, la mujer de 56 años canta Platt. A partir de octubre de 2022, Ina Müller estará de gira con su banda. De acuerdo con el título de su disco “55”, la excepcional artista ha actuado en 55 ciudades. En el NDR Talk Show, Ina Müller da un vistazo a sus habilidades musicales en el escenario y revela los encuentros en “Ina’s Night” que recuerda especialmente.

Elías Mubarak, actor

En 2006 hizo su debut con la serie ARD “Turkish for Beginners”. Su papel como ex delincuente menor y mentor Zeki Muller en “Fack ju Göhte” finalmente lo convirtió en una estrella en 2013, y lo ha sido desde: Elias Mubarak. Ahora comienza la comedia “Liebesdings” en el cine, con él en el papel principal. La exitosa autora y directora Annika Decker cuenta la turbulenta historia de amor de un famoso actor que huye de los medios y de su pasado, que pone su vida patas arriba. Elias Mubarak cuenta al NDR Talk Show su vida como celebridad y cómo vivió su 40 cumpleaños a finales de mayo.

Ranga Yogeshwar, periodista científica

Durante muchos años, el físico calificado y periodista científico Ranga Yogeshwar ha estado explicando el mundo de una manera competente y entretenida. Entre sus mayores intereses: despertar el interés por la ciencia entre los jóvenes. Por eso, la mujer de 63 años vuelve a participar este año en la Feria de las Ideas. Bajo el lema “Simplemente hazlo”, el evento juvenil más grande de Europa sobre tecnología y ciencias naturales tendrá lugar del 2 al 10 de julio de 2022 en el Centro de Exposiciones de Hannover. Jóvenes científicos, jóvenes profesionales y estudiantes se reúnen allí para intercambiar ideas; también se ofrecen espectáculos y fiestas. Él le dice al NDR Talk Show cómo Ranga Yogeshwar está apoyando el evento.

Motsy Mabus, bailarín y jurado

Vive para bailar, tiene fiebre, sufre y ríe como jurado desde 2011 cuando los nominados bailaban episodio a episodio en el programa de baile de RTL Let’s Dance. Motsi Mabuse nació en Sudáfrica, y después de mudarse a Alemania ganó varias veces el título de campeón mundial de bailes latinoamericanos. Estudia derecho, pero luego se decidió por la profesión de bailarina profesional, que finaliza en 2014. Tiene una hija con su ex coreógrafo y actual marido Yevgen Vozniuk y dirige una escuela de danza con él. Motsi Mabuse le cuenta al NDR Talk Show sobre las otras cosas de su vida entre las sillas del jurado y la pista de baile.

Marianus von Horsten, cocinero y restaurador

Creció en la granja Demeter de sus padres en Nordheide, cerca de Buchholz, por lo que Marianus von Horsten experimentó la gestión agrícola sostenible desde una edad temprana y se le enseñó a apreciar la comida. Hasta el día de hoy, esto da forma a su vida. Pero el joven de 30 años siempre ha tenido ideas propias. Abandonó la escuela secundaria y en su lugar se fue de viaje a África. También se trata de cocinar más por accidente. Pero pronto comenzó a coleccionar premios. En el otoño de 2019, realizó un sueño y abrió el restaurante “Klinker” en Hamburgo con sus colegas. En el programa de entrevistas de NDR, el restaurador explica por qué anuncia comidas regionales y de temporada y cómo su juventud lo ha moldeado.

Lon Henningsen, futuro empresario de pompas fúnebres

Tiene 19 años y comenzará su formación como funeraria en el verano: Lone Henningsen de Schleswig ha hecho una elección de carrera inusual. Si bien la mayoría de los jóvenes evita el tema de la muerte, es importante para ella despedirse del difunto y de sus seres queridos. Temas como la historia de los entierros y la cultura de los entierros estarán en el plan de estudios de la Escuela Vocacional, un área muy emocionante para Lone. Por qué algunos frascos se solidarizan en toda Suiza antes de que acaben con sus parientes, y si realmente se pueden arrojar sus cenizas a la luna, revela la simpatía alemana del norte en el NDR Talk Show.

Julia Bauer, voluntaria en el Hamburger Tafel

Julia Bauer de Hamburgo, madre de dos hijos, ha estado trabajando en Hamburger Tafel durante los últimos 16 años. Desde 1994, “Die Hamburger Tafel eV” apoya a los necesitados con alimentos que ya no están a la venta. Sin embargo, la situación no era tan mala como ahora: debido a la falta de donaciones, 22 de las 29 oficinas emisoras de Hamburgo se vieron obligadas a congelar las entradas. Los alimentos solo se pueden distribuir a aquellos que ya están registrados en el Tafel. “Este límite no existe desde hace 28 años”, dijo Julia Bauer. Al mismo tiempo, desde hace varias semanas ha habido una creciente afluencia de personas necesitadas. Por otro lado, muchos refugiados de Ucrania tendrán que ser patrocinados. Por otro lado, muchas personas que trabajan en el tramo salarial más bajo ya no saben cómo pagar alimentos cada vez más caros.