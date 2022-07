Kendall Jenner: por qué debería haber organizado un par de fotos | entretenimiento

Aquí es donde encontrarás contenido de Podigee Para interactuar o ver contenido de Podigee y otro contenido externo, necesitamos su consentimiento. Habilitar contenido externo



Hermoso, rico y parece muy orgulloso…

Se dice que Kendall Jenner (26) fingió una reunión romántica con su exmarido Devin Booker (25). ¿por qué? ¡Para que sus fans no crean que él la dejó!

irritante “ entretenimiento esta nocheSe dice que la ex pareja se separó realmente el 22 de junio. Unos días después, se los ve repentinamente “locamente enamorados” en una cena en SoHo House en Malibú. ¿Retorno del amor o cada truco de relaciones públicas?

Todo es falso, dice un informante. páginaseis‘: ‘Tu equipo no quiere que parezca que ha sido abandonado. Tu gente ha pedido una reunión.

¿Ella realmente necesita eso? Kendall Jenner rara vez ha revelado su relación con Devine en las redes sociales, pero se dice que organizó otra reunión de paparazzi después de la separación real. Foto: Agencia Imagen del Pueblo

Las tomas de paparazzi muestran a la modelo claramente familiarizada con la estrella de la NBA. En las imágenes, Jenner sonríe dulcemente a su ex y luego miran fotos juntos en sus teléfonos inteligentes.

El fin de semana pasado, a un jugador de los Phoenix Suns le gustó uno en Instagram foto desnuda de jenner. Por otro lado, la modelo quedó impresionada con una publicación de Poker jugando béisbol. ¿Los amigos son mejores que los amantes?

Kendall Jenner y Devin Booker aparecieron juntos en la boda de Kourtney Kardashian en Portofino, Italia, el 20 de mayo. Foto: GC Imágenes

Una fuente cercana a la ex pareja le dijo a Page Six que Devin Booker no estaba listo para una relación seria. “Aunque se aman mucho, Devin aún no le ha propuesto matrimonio y su carrera es una prioridad”, dice la fuente.

Jenner y Booker salieron durante dos años, pero rara vez se les veía juntos en público. La pareja, cuya privacidad es primordial, apareció en la boda de la hermana de Jenner, Kourtney Kardashian, de 43 años, y Travis Parker, de 46, en Italia a fines de mayo.

Algunos se casan y otros se separan. Nunca hay un momento aburrido en el clan Kardashian-Jenner.