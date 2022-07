Miss Alemania elige su vestido de novia: ¡no puede ver estas fotos! | entretenimiento

Aquí es donde encontrarás contenido de Podigee Para interactuar o ver contenido de Podigee y otro contenido externo, necesitamos su consentimiento. Habilitar contenido externo



Para Miss Doctor, los disfraces de amor deberían ser ‘Made in Germany’…

En 2010, Anne Julia Hagen (32 años) fue votada como la mujer más bella de Alemania, trabajaba en la industria alimentaria estadounidense y recibió un doctorado en estudios culturales de la Universidad de Potsdam. Hagen usó el adelanto de su fiesta de doctorado para algo muy especial: la búsqueda de un vestido de novia en una boutique de lujo en Berlín.

¿la elección? ¡Difícil! Ann-Julia Hagen recibe consejos de sus allegados al examinar su vestido de novia en Berlín Foto: Parfits

En 2010, Anne Julia Hagen fue votada como la mujer más bella de Alemania en Europapark Rust. Hoy, Ann Julia Hagen tiene éxito en los EE. UU. y también completó su doctorado en Estudios Culturales. Foto: Agencia Imagen del Pueblo

A principios de 2023, quería casarse con su prometido Jeff (40 años). Ya sea en Berlín o Miami? Todavía no está claro. ¿Ensayo en Crusz en Berlín (Rosa Clara, Pronovias, modelos 2000 a 8000 euros) con mejores amigas, hermana y madre? regaña!

Fiesta de graduación finalmente: Anne Julia Hagen aprovechó el viaje a Berlín con su prometido Jeff para la celebración oficial en la Universidad de Potsdam Foto: privada

You to Bild: “Fue un gran momento con mis chicas. La elección tampoco fue fácil. El resultado final completo aún no ha salido. Y mi prometido, tampoco se le permitió mirar el periódico hoy”. Lo estacioné en una cancha de baloncesto cuando lo probé…”

Después de comprar ropa, el jueves fuimos directamente a la antigua universidad de Potsdam. No había anillo para Anne Julia Hagen. Pero finalmente la fiesta quedó en el título de Doctor, que fue aplazada en varias ocasiones. El martes viaja de regreso a Miami con su prometido. Su vestido de novia permanecerá en Berlín.

Wedding Can Come: Anne Julia Hagen (con agua) y sus acompañantes brindan por la próxima celebración Foto: Parfits

“No tuvimos la mejor experiencia con el modo de vuelo actual en el vuelo de ida. Después de la llegada, las maletas ya no están”.