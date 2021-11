Julian Nagelsmann y la competencia en el Bayern de Múnich: el 90% son infundados

En el Bayern de Múnich, líder de la liga, actualmente hay más jugadores con potencial inicial incondicional en once posiciones que en once: el técnico Julian Nagelsmann afronta una tarea difícil que parece muy difícil para él.

Primero, Julian Nagelsmann se lamió el labio con la lengua y luego se pasó la mano por la cara. Puedes sentir literalmente cómo lo sacudí en la conferencia de prensa después de la victoria por 2-1 sobre el previamente invicto Freiburg, cómo buscaba las palabras adecuadas y quería ganar tiempo para pensar. Asunto: competición. Pregunta: Quién estaba sentado en el banco y por qué y quién estaba de pie en el banco y por qué.

“No hay ninguna razón para actuar. Hay una razón para tener tantos jugadores en el equipo que tienen derecho a jugar”, dijo finalmente Nagelsmann. No hubo decisiones contra un jugador, pero siempre hubo decisiones contra otro jugador. “Hoy, el 90 por ciento de los jugadores en la banca están fuera de la banca sin ninguna razón en lo que respecta a su desempeño”. Nagelsmann interrumpió sus comentarios durante un breve momento, inhalando y exhalando profundamente. El tema parece molestarle.

Para el FC Bayern, lidiar con más jugadores con 11 aperturas incondicionales desde once posiciones es un tema bien conocido, pero para Nagelsmann es más nuevo. Desde sus puestos de entrenador anteriores en TSG Hoffenheim y RB Leipzig, no sabía esto a un nivel tan extremo. De repente, tiene que tomar decisiones que no puede explicar razonablemente.

Nagelsmann en Gnabrys Bankplatz: ‘Lo siento’

Lo noté incluso antes del partido de Friburgo, cuando le preguntaron a Nagelsmann sobre la banca de Serge Gnabry. Junto con Benjamin Pavard y Jamal Musiala, fue uno de los casos de penuria más difíciles. No hay “razón” para que los valores de Gnabry “coincidan” en última instancia con los de su competidor Leroy Sane: “Lo siento. Estas no son situaciones divertidas. Son cuestiones de bienestar, pero no son divertidas”.

Sane jugó en la línea ofensiva de tres hombres detrás de Robert Lewandowski junto a Kingsley Coman y Thomas Muller. Muller consiguió un descanso en la victoria por 5-2 sobre el Benfica de Lisboa por primera vez esta temporada. Contra el Friburgo, Musella se sentó junto a Gnabry en el banco, que solo ha hecho alrededor del 35 por ciento de su tiempo de juego esta temporada. Después del partido contra el Benfica, Nagelsmann dijo “Estoy disgustado” si ese valor no aumentó al final de la temporada: “Entonces terminaremos promoviéndolo muy poco”.

Por supuesto que a Musiala le debería haber encantado escuchar eso. Si no aumenta su tiempo de juego pronto, finalmente podrá enfrentarse a Nagelsmann con esa declaración. En cierto sentido, el entrenador se puso bajo presión sin mucha necesidad. El manejo público del tema de la competencia es difícil.

Marcadores del Bayern: Lowe es el peor de Múnich pese al gol 17/1 Después de pequeños problemas iniciales, el Bayern de Múnich derrotó al hasta entonces invicto Freiburg 2-1 en la undécima ronda de la Bundesliga. Defensa y goleador consiguieron las mejores puntuaciones. Notas y reseñas individuales. 2/17 MANUEL NEUER: Los porteros no bloquearon exactamente en sus estadísticas a los 45 minutos. Simplemente porque no era necesario. Hubo dos revisiones después de 90 minutos, una de ellas fue realmente difícil. Calificación: 2.5. 17/3 Niklas Zell: Obtuvo la ventaja sobre Pavard por la derecha, y un cabezazo bastante relámpago de Kimmish llamó a Holler su gran oportunidad en el minuto 12. En general, sin embargo, es realmente seguro y confiado. Recomendado para la posición a largo plazo. Nota 3. 17/4 DAYOT UPAMECANO: Al principio, Vincenzo Grifo lo tuneó y corrió un poco detrás de la música. Pero ella aumentó, comprometida con la construcción del juego, la mejor ladrona de balones del Bayern. Calificación: 2.5. 17/5 Lucas Hernández: Ni siquiera ganó el 40 por ciento de sus duelos, pero en realidad no tuvo problemas con Freiburg. Nota 3. 17/6 Alphonso Davies: El mejor, porque Bayer es el más comprometido en la primera parte, tres tiros a puerta y dos pases combinados con Goretzka fueron el mejor valor antes del descanso. Algo falló en la segunda mitad, pero Lewandowski comenzó 2-0. Clase 2. 17/7 Joshua Kimmich: No solo por la gran oportunidad de Holler en el minuto 12 que permitió que Gunther y Griveaux lo empujaran a su propia mitad, Kimmich actuó temporalmente como un tercer central. Calificación: 3.5. 17/8 Leon Goretzka: No pudo controlar el medio campo durante 30 minutos. Luego comenzó su gol para ponerse 1-0 con un pase y una carrera animada. Luego más activo y junto a Koeman el mejor bávaro. Clase 2. 17/9 Kingsley Coman: No es tan bueno como el partido del Benfica, pero incluso cuando no está de buen humor, puede jugar realmente bien. Hermosas alas, mantecosas, algunos acabados útiles. Calificación: 2.5. 17/10 Thomas Muller: Rey de las bandas en Munich (cinco en total), pero jugó el balón con más frecuencia, Goretzkas preparó 1-0 .. Nota: 3.5. 17/11 Leroy Sane: El jugador más ofensivo del Bayern antes del 1-0, pero sin ser realmente convincente en sus acciones. Pero luego siguió trabajando para ayudarlo Puntuación: 2.5. 17/12 Robert Lewandowski: Fue duro contra el equipo de élite de Friburgo, en el partido de regreso con dos leves derrotas con el balón en los primeros 20 minutos. Solo después de eso marca su gol y continúa con su trayectoria récord. Calificación: 3.5. 13/17 SERGE GNABRY: Kingsley Coman entró en el minuto 65, recibió un tiro libre poco después, pero su tiro izquierdo desde el borde del área penal no causó ningún problema a Mark Flekken. Nota 3. 14/17 Jamal Moussa: suplente de Muller, tuvo un disparo a puerta y un porcentaje de pases del cien por cien en siete intentos. Nota 3. 15/17 CORENTIN TOLISSO: Llegó a Goretzka a los 70 minutos. El fino fuera de juego de Chubu-Moting impidió su soñada victoria por 3-0. Calificación: 2.5. 16/17 Eric Maxime Choupo-Moting: Se le permitió participar unos minutos más. Una vez en todo el partido, pero desafortunadamente fue marginado, lo que significa que Jacques Tolisso no contó para ganar 3-0. No hay clasificación. 17/17 Tanguy Nyanzu: Tras su buena actuación ante el Benfica, volvió al banquillo hasta los tramos finales. Se veía infeliz con Haberers 1: 2. Sin calificaciones.

Nagelsmann pronto estará disponible para todos los jugadores de campo

En la zona de ataque de Musiala, la competencia es actualmente la más dura. De hecho, todos los candidatos se encuentran en excelentes condiciones.

Lewandowski marca gol tras gol: hizo el 2-0 contra el Friburgo, en general ya tiene 23 años. Thomas Muller da un pase tras otro: Leon Goretzkas jugó 1-0 contra el Friburgo, y ya tiene doce. Con dos más que Sani, que a su vez preparó el gol de Lewandowski. Al igual que Gnabry y Coman, Sunny brilla actualmente con sus regates, pases e ideas. Luego otro lesionado, Eric Maxim Choupo-Moting, celebró su regreso como suplente.

Una vez que el mediocampista Marcel Sabitzer haya tratado la gastroenteritis, Nagelsmann estará disponible para todos los jugadores de campo por primera vez esta temporada. Hasta el momento se han tomado varias decisiones en cuanto a lesiones o enfermedades en el once inicial: además de Chupo-Moting, Benjamin Pavard, Lucas Hernández, Corentin Tolisso y Koeman, también han estado fuera de la convocatoria durante más tiempo.

Bayern Múnich: el jugador con menor tiempo de juego de la Liga alemana en 2021/2022

jugador Minutos Chris Richards 2 Bona Sar 45 Tangwi Nyanzu 113 Eric Maxime Choupo-Moting 124 Corentin Tolisso 125 Omar Richards 152 Kingsley Coman 230 Benjamín Pavard 235 Marcel Sabitzer 245 Jamal Musila 331

Bayern Munich: actualmente hay seis jugadores regulares indiscutibles

Solo el portero Manuel Neuer, el lateral izquierdo Alfonso Davies y los centrocampistas Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Muller of der Zen y Lewandowski en el centro de ataque son los únicos indiscutibles. Al igual que en los flancos, hay una dura competencia con un resultado abierto tanto en la defensa interior como en la defensa derecha.

Si Musyala parece ser el perdedor en ataque, son Pavard y Tanguyi Nyanzu en defensa. Cuando se le preguntó sobre la presencia de Nyanzu como soldado de reserva, Nagelsmann recientemente tuvo una razón: Con los jóvenes franceses, la tasa de error es muy alta.

Un poco más tarde, Hernández y Sule se retiraron con poca antelación, por lo que Nianzo se coló inesperadamente en la alineación titular contra el Benfica. Este suele ser el caso en el fútbol: muchas peleas competitivas se resuelven automáticamente porque uno de los candidatos simplemente está lesionado. Como es sabido, este tipo de cosas ocurre especialmente durante las pausas internacionales. Como siempre, casi todos los jugadores del Bayern de Múnich van camino al próximo partido.