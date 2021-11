¡Los clasificatorios en México en vivo ahora!

El japonés se empujó a la P3 en el blando. En realidad, esto no tiene ningún sentido, porque mañana tendrá que empezar desde atrás con neumáticos blandos usados. La única explicación: su compañero Gasly podría dar un draft en el tercer cuarto. De lo contrario, es completamente inútil para él pasar a la Q3 …

Tsunoda y Ocon solo conducen en un piloto de carril, y los otros 13 pilotos lo hacen en promedio. Nadie quiere empezar aquí mañana con neumáticos blandos. La pelea llega a un punto crítico en la parte delantera: Verstappen lidera por poco 1: 16.4, muy por delante de Hamilton. Actualmente estará dirigida por Giovinazzi, Russell, Norris, Tsunoda y Okun. Como se sabe, los tres últimos no quieren entrar en absoluto al Q3.

Los dos superaron a los otros autos en el pit lane cuando reiniciaron. Esto tampoco era del todo cierto. Es por eso que los anfitriones investigarán esto nuevamente después de la sesión. Como si no tuviéramos ya suficientes penalizaciones … Mientras tanto, la Q2 está encendida, 15 minutos en el reloj, una vez más los cinco pilotos más lentos se deshacen.

Actualmente, estarán los pilotos de Masepin, Russell, Stroll y Alpine que aún no han establecido un tiempo y conducen un ritmo diferente aquí para evitar el tráfico. Encima todo como siempre: Red Bull en P1 y P2, Verstappen está por delante con 1: 16.7, por delante de Pérez. ¡El holandés es siete décimas más rápido que el resto del mundo! Quedan cinco minutos en el reloj.

Entonces llega el mensaje de la dirección de carrera: a las 21:33 horas continuará. Como recordatorio, solo quedan 11 minutos en el reloj. Así que el tráfico tiene que jugar un papel ahora. Y si no obtiene su regazo de inmediato, puede experimentar estrés real (en tiempo) después. ¡Este va a ser un baile caliente ahora!

9:21 pm

Q1: Trabajar en Red Bull

Los policías usan el descanso para volver a trabajar en las alas traseras. Según el equipo, estas son solo medidas de precaución. No quieres revelar exactamente lo que está pasando. Pero no debería ser un problema mayor. Sin embargo, quizás la interrupción involuntaria no sea del todo inconveniente …