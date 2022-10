Jungle Treasures Tested: juego de mesa para los amantes de las setas

a: Sebastián martillos

Treasures of the Forest Pilz es una publicación de Huch-Verlag y cuesta unos 20 euros. © Yikes

Publicado por Huch-Verlag, Treasures of the Forest, con un tiempo de juego de solo 15 minutos, es un juego de mesa realmente trepidante.

Anunciado temprano, con mucho retraso y luego justo a tiempo para el comienzo de la temporada de hongos, Huch-Verlag ha anunciado su nuevo juego de mesa “Treasures of the Forest”. Hay muchas cosas buenas que se pueden encontrar en lo profundo del bosque en estos días. Colmenillas, hongos porcini, rebozuelos y sombrillas te están esperando gourmet de setas para ser recogido y comido. Sin embargo, inicialmente no está claro qué hongos están en la parte superior de la lista de deseos. Quien recolecte las setas más valiosas en este juego de mesa finalmente gana el juego. Ahora todo lo que tienes que hacer es averiguar cuáles son.

Detectives de hongos buscan tesoros en el bosque

¿Qué se requiere para recolectar hongos, además de un buen conocimiento del hongo en sí? Una cesta, por supuesto, para llevar a casa el gordo botín de forma segura. En el caso de Forest Treasures, se le proporcionarán cinco canastas. Los necesitará para asegurar los champiñones del suministro general. La recolección de hongos está controlada por cuatro tipos diferentes tabletasUno para cada tipo de hongo.

El material de Treasures of the Forest parece ser de alta calidad. © Yikes

Todavía es fácil encontrar las primeras setas. Simplemente entregue una canasta para obtener deliciosos champiñones. Pero cuantos más hongos ya se hayan cosechado, más canastas se deben invertir. Hasta que cuatro canastas Puede costar asegurar un boletus, un paraguas, una colmenilla o un rebozuelo. Sin embargo, la inversión puede dar sus frutos. Quien ponga la mayor cantidad de canastas en un tablero al final de la ronda puede esperar hongos adicionales de la misma variedad.

nombre del juego tesoros de la selva Número de jugadores 2-5 personas Recomendación de edad a partir de 8 años tiempo de juego 15 minutos autor simón ducado editor grito precio unos 20 euros

Hongos buenos – hongos malos en los tesoros del bosque.

Tan pronto como cualquier jugador pueda colocar otras canastas, el juego pasa a la segunda etapa. En este recibirás información detallada sobre el valor real Cualquier tipo de hongo. Los valores se seleccionan aleatoriamente antes de que comience el juego. Hay cuatro cartas para cada hongo con valores de uno, tres, cinco o siete puntos. Se coloca una carta boca abajo en cada tablero de hongos. Indica el valor real de la seta.

Para recolectar hongos en Treasures of the Forest, debes llenar una columna completa con tus canastas. © Yikes

Para no sentirse completamente oscuro al comienzo del juego, a cada jugador se le reparten algunas cartas de hongos. después de este proceso de eliminación Puede determinar el valor de un hongo individual. En la segunda etapa del juego, tus dudas se volverán más difíciles a medida que se arroje nueva información. Cada jugador coloca una de sus cartas de mano boca arriba frente a él, revelando un secreto bien guardado. Como un pequeño bono a esta revelación, ahora hay una canasta adicional que se puede usar directamente desde la siguiente ronda.

Un secreto en los tesoros del bosque

Si prefiere mantener un pequeño secreto para usted, puede ocultar su información a otros jugadores. Cesta adicional para proxima ronda Pero por supuesto que no existe en este caso. Después de que cada recolector de hongos haya tomado su decisión, puede prepararse inmediatamente para otra ronda. Todas las canastas se retiran de las bandejas de champiñones y se vuelven a agregar a su suministro. Entonces comienza de nuevo la caza de setas.

En Treasures of the Forest, las cartas en tu mano te dicen qué tan importante es cada tipo de hongo al final del juego. © Yikes

El juego continúa hasta que no se encuentran más ejemplares de al menos dos hongos en el bosque. Solo que ahora los secretos han sido revelados y tarjetas de puntuación, que están escondidos debajo de los platos al comienzo del juego, se colocan sobre la mesa. Ahora finalmente está claro cuántos puntos te da cada hongo recolectado. Para determinar el ganador del juego, todo lo que tiene que hacer ahora es calcular el número total de puntos.

Por regla general, correr apenas lleva más de un cuarto de hora. Forest Treasures es adecuado para dos a cinco personas mayores de ocho años. Puedes encontrar el juego ahora por un precio de aproximadamente 20 euros En comercio.

Conclusión: Las narices de hongo del equipo editorial encontraron esta deliciosa calificación de prueba en el juego para Treasures of the Forest.

La búsqueda de hongos sin complicaciones con tesoros de la jungla obtuvo esta deliciosa calificación de prueba en el juego de nuestra parte. © ingame.de

Con un tiempo de juego de tan solo un cuarto de hora, casi nadie sospecharía que hay un complejo juego de estrategia detrás de Treasures of the Forest. Juegas el mismo juego de una sola vez sin agobiarte con muchas opciones de acción u otros lujos. Incluso el más impresionable entre ustedes apenas retrasa su movimiento por más de unos pocos segundos. El juego progresa en consecuencia muy rápidamente, por lo que un buena dinamica Surge en la mesa de juego. Hacer cestas, conseguir setas… No hay mucho espacio para un relevo táctico laberíntico así de sencillo. Sin embargo, los tesoros del bosque no deben ser acusados ​​de insignificancia. La atención se centra en la parte del juego del oponente. ¿Cuántos puntos valen realmente los cuatro hongos diferentes? Te acercas más y más a responder esta pregunta a medida que avanza el juego, pero deseas mantener tu información sobre otros jugadores lo más privada posible. Siempre vas en muy buena racha. Si te obstinas en coleccionar cajas de rebozuelos, entonces la competencia probablemente ya sospeche que tienes cierta información sobre este tipo de hongo. Si haces trampa bien, probablemente puedas atraer a tus compañeros de equipo por el camino equivocado. con Cara de póquer Es posible que tengas la oportunidad de engañar a otros recolectores de hongos. Forest Treasures merece una mención especial por el diseño de materiales del juego. El juego es realmente genial para mirar y convencer con materiales de alta calidad. Como un juego de ritmo rápido, la novedad de otoño de Huch definitivamente tiene un gran carácter.