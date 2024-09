Jürgen Droz: Una hija sobre la convivencia, “Hacer algo con alguien”

München ist im Oktoberfest-Fieber – und Jürgen Drews ist mittendrin. Die Schlager-Ikone, die sich aufgrund einer Nervenkrankheit von der Bühne zurückgezogen hatte, stürzt sich ins Geschehen in seiner neuen Wahlheimat.

[–>

Die Schlagerikone, die an einer unheilbaren Nervenkrankheit leidet, zeigte sich sogar bei einem seiner seltenen Auftritte gemeinsam mit Tochter Joelina auf der Bühne.

[–>

Joelina Drews über das Zusammenleben mit Papa Jürgen

[–>

Apropos Drews: Seine Tochter Joelina (28) war beim legendären „Almauftrieb“ in der „Käfer-Wiesn-Schänke“. Erst vor Kurzem sind ihre Eltern von Dülmen im Münsterland nach München gezogen – in eine Doppelhaushälfte, nur fünf Minuten von ihrem Zuhause entfernt.

[–>

Wie klappt’s? „Für mich ist das schön. Ich bin ja ein absoluter Familienmensch“, so die 28-Jährige zu BUNTE.de. „Und gerade in Anbetracht dessen, dass mein Papa nicht mehr der Jüngste ist, ist es für mich toll, ihn in der Nähe zu haben – ihn jeden Tag auch spontan sehen zu können.“ Mit Joelinas Freund verstehen sich Ramona und Jürgen Drews sehr gut.

[–>

Joelina gibt aber auch zu, dass es nicht immer einfach ist. Die Krankheit von Jürgen Drews geht nicht spurlos an ihr vorbei: „Natürlich macht das was mit einem“, sagt Joelina, die wie viele andere sieht, dass die Eltern langsam alt werden. „Natürlich hat man Angst, die Eltern irgendwann zu verlieren“, so Joelina im BUNTE.de-Interview weiter. Daher ist ihr das „hier und jetzt“ besonders wichtig.

[–>

Das Original zu diesem Beitrag „Jürgen Drews: Er zog zu Tochter Joelina – die verrät nun, wie’s klappt“ stammt von Bunte.de