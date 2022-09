¿Kathy Hummels recién tomada? Los partidos de fútbol en EEUU provocan: ‘Otra vez una mujer jugadora’

a: Jonás Arpas

Kathy Hummels se encuentra actualmente en los EE. UU. filmando la telenovela Duku para RTLZWEI. El jugador de 34 años de Munich también asistió a un partido de fútbol en Los Ángeles, luego provocó especulaciones con un trabajo…

LOS ÁNGELES – Incluso después de separarse del central del BVB y ex jugador nacional Mats Hummels, todavía está presente. kathy hummels Aparentemente fiel al fútbol: durante su estadía en Estados Unidos, la presentadora asistió a un partido en Los Ángeles FC, que desde 2018 forma parte de la MLS, la máxima división del país. Además de las muchas impresiones desde el campo, la El viejo jugador participó El jugador de 34 años también publicó con un sutil comentario.

Kathy Hummels asiste a un partido de fútbol en Los Ángeles – ‘La esposa del jugador’ difunde rumores

Porque Kathy Hummels está filmando actualmente para la telenovela RTLZWEI de Doku en los EE. UU., de 34 años, se hospeda en Los Ángeles hasta el 10 de septiembre. Allí la influencer, que oficialmente mantuvo una relación con el futbolista profesional Mats Hummels desde 2007 hasta 2022, se ha mudado a territorio familiar: en el estadio del Bank of California, la guapa muniquesa logró asistir al partido de primera división del equipo local como acompañante. Invitado VIP y por lo que parece se divirtió mucho.

“¿Soy un WAG otra vez? El partido en LAFC fue muy especial”, dijo el amigo de la modelo. Sofía Thiel Tras el partido, dejó poco margen a las especulaciones con su suspensión. WAG (esposas y novias) se refiere a la esposa del jugador en inglés. Sin embargo, es poco probable que Kathy Hummels se haya puesto al día con un nuevo futbolista en la Ciudad de los Ángeles. No está claro por qué la mujer de 34 años echó leña al fuego de posibles rumores sobre su suspensión.

Kathy Hummels conoce a músicos icónicos de LAFC: un exitoso viaje a la cancha con su padre

Esposa del jugador o no, Cathy Hummels parece haber recogido muchas buenas impresiones en el partido entre Los Ángeles y Real Salt Lake, que el equipo anfitrión ganó 2-0: la jugadora de 34 años se encontró allí con Chavo Ouddjian, entre otros, El bajista de la banda de metal System of a Down posó con -según Kathy Hummels- “la fan más grande de LAFC”, quien incluso inmortalizó brevemente al presentador con un tatuaje en la mejilla, y también capturó cada uno de estos momentos filmando.

El viaje al estadio parece haber dejado una impresión duradera en su padre, Alfred Fisher, quien acompaña a su hija en su viaje a los Estados Unidos. Fuentes utilizadas: instagram.com/cathyhummels