Kim Virginia con una picante confesión

Página principal televisión

de: cabaña sina

el presiona divide

Jungle Camp 2024: Kim Virginia Hartung revela con qué estrella de televisión le gustaría pasar una noche calurosa. Esto molesta al influencer Twenty4Tim.

En realidad lo es Campamento en la junglaLa candidata Kim Virginia buscaba una aventura emocionante en Australia, pero su ex, Mike Hayter, la rechazó. Ahora ha revelado con qué celebridades alemanas se acostaría. En la lista también está el supervisor del campamento forestal, Jan Köppen. MANNHEIM24 informa al respecto.

Radiodifusión ¡Soy una celebridad, sáquenme de aquí! canal de derecha a izquierda Moderadores Sonia Zitlow y Jan Cobain

Jungle Camp 2024: El secreto más candente de Kim Virginia: el candidato espera pasar una noche con Dieter Bohlen

Los campistas deben estar en Campamento en la selva 2024 No sólo te pierdes la comida deliciosa, sino que también te pierdes la ternura. El tema del dormitorio parece estar muy presente en la temporada IBES de este año: después de que Cora Schumacher filtrara detalles lascivos de su vida amorosa, la nominada Anya Elsner informó descaradamente de sueños eróticos con el (olvidado) ex futbolista David Odonkor.

Twenty4Tim y Kim Virginia Hartung también han compartido abiertamente sus fantasías sexuales. La influencer y participante del reality show habla abiertamente de sus preferencias sexuales para la noche. También han revelado qué estrella alemana les gustaría fichar. Kim Virginia no duda mucho y llama a Dieter Bohlen, miembro del jurado del DSDS. Pero el gigante del pop no es el único al que admira el nativo de Mannheim.

Jungle Camp 2024: todas las experiencias en la jungla para la temporada 17 Ver la serie de imágenes

Confesión de Hot Jungle Camp 2024: ¿Kim Virginia extrañó al presentador Jan Cobain?

Kim Vergina también parece estar recurriendo al director del campamento en la jungla, Jan Cobain: “Creo que es lindo. Me gustan los chicos elocuentes”, explica en de derecha a izquierda-Radiodifusión. “¡Nos vemos en la próxima conversación!” Añade con una sonrisa.

Luego volvió a burlarse de su amor en la vida real, Mike Hayter: “Obviamente, probablemente no habrá sexo en el bosque este año”. Parece que el fallido retorno del amor con su ex coqueto aún no ha terminado. Ahora espera tener una oportunidad con el supervisor: “¡Jan, tengo muchas ganas de verte y te vestiré ropa bonita!”

Jungle Camp 2024: Se acerca la final: los candidatos compiten por un premio de 100.000 €

La temporada 17 de “Soy una celebridad – ¡Sácame de aquí!” ha comenzado. El 19 de enero. La edición de este año es una edición muy especial para RTL. El formato aparece en las pantallas por primera vez en 20 años. De las doce estrellas, actualmente sólo unos pocos candidatos compiten por la corona y el premio en metálico de 100.000 euros.

Quién ganará finalmente la carrera se revelará el 4 de febrero. Luego, las finales del Big Jungle Camp comenzarán en 2024.. Al igual que el año pasado, RTL emitirá otro episodio este año. Un truco con el que la emisora ​​gana millones. (sic)