Kimmich y Defense Star consiguen la mejor puntuación – decepcionando a Manet de nuevo

El Bayern de Múnich visitó al Werder Bremen en la jornada 31. Un partido muy importante en la lucha por el campeonato alemán. La revisión individual de tz.

Bremen/Munich – A tres días del final del partido, nada estaba decidido en la lucha por el campeonato alemán. En el partido más jugado de la Bundesliga, el Bayern visitó al Werder Bremen.

Sorprendentemente, Thomas Muller y Leroy Sane no estaban en la alineación inicial de Thomas Tuchel. En cambio, a Sadio Mane se le permitió volver a jugar desde el principio.

“Müller no juega contra Manchester porque tal vez sea demasiado lento. Entonces Müller no juega contra Hertha porque podría no ser su juego. Creo que habrá problemas entre Thomas Müller y Thomas Tuchel”, dijo Lothar Matthaus antes del partido. en el cielo. Thomas quiere jugar los últimos dos o tres años de su carrera. No puede estar satisfecho con esta situación”.

Sin los campeones del mundo de 2014, el equipo de Múnich tuvo problemas en la primera ronda. Pero para el Hertha BSC fue Serge Gnabry quien actuó como abrelatas. Tras un centro de Sadio Mane, Jamal Musiala remató primero, pero Gnabry estaba ahí y completó el 1-0 (62).

Bayern gana en Bremen: Kimmich y estrella defensiva consiguen la mejor anotación – Mane vuelve a decepcionar

Un poco más tarde, fue el suplente Leroy Sane quien puso el 2-0 (73º) al campeón récord tras una buena asistencia de Nosair Mazraoui. Poco antes del final del partido, Niklas Schmidt redujo la brecha a 2: 1 (puesto 87) y volvió a hacer que el partido fuera emocionante, pero al final el Bayern obtuvo una merecida victoria. Eso pone a Munich cuatro puntos por delante del BVB, que aún tiene que jugar contra el VfL Wolfsburg el domingo por la noche.

enero veranos

Es un día tranquilo para los suizos. El ataque del Bremen comenzó con un pase impreciso al medio espacio. A la diana le faltaban de nuevo los famosos centímetros. Grado 4

Naseer Mazrawi

Los activos de la derecha interactúan con Kingsley Coman. Mazraoui preparó el gol de Leroy Sane con un pase maravilloso. Defensa impecable. Clase 2

benjamin pavard

Continúa jugando con confianza y sabe exactamente dónde reside su fuerza como defensa central: en defensa. Nota 3

matthijs de ligt

Asume la responsabilidad e intenta cada vez más crear juego ante la ausencia del lesionado Dayot Upamecano. Defensivamente duelo también contra Werder un banco. Nota 3

Joao Cancelo

Pese a ser un jugador habitual y regular con la lesión de Alphonso Davies, el portugués aún no ha estado a la altura de las expectativas. Defensivamente no es lo suficientemente consistente en algunas medidas. Pero luego volvió a levantarse de par en par en otras situaciones. Grado 4

Josué Kimmich

Como de costumbre, el centrocampista apareció como entrenador, que se sintió como el único líder real en el campo hasta que apareció Thomas Müller, y dominó el juego con mucho movimiento de balón. El único inconveniente: sus delicadas bolas no encontraron compradores en Weser. Aún así, un actor sólido. Clase 2

ryan gravenberch

Sus pases hacia adelante le dieron al equipo de Múnich más determinación en el juego de ataque. Sin embargo, la coordinación en el medio no siempre fue perfecta, razón por la cual el entrenador Thomas Tuchel a menudo atrapaba al joven holandés con gestos. Nota 3 (de 64. Thomas Müller: oB)

kingsley coman

Destacado jugador ofensivo pero nunca logró nada convincente con sus acciones. Muy precipitado e impreciso al cerrar la puerta. Grado 4 (del 64. Leroy Sané: oB)

Serge Gnabry también anotó el 1-0 del Bayern contra el Werder Bremen. © IMAGO / osnapix / Titgemeyer

Jamal Musella

Me costó mucho revivir el ataque contra un Bremen fuerte. Necesita desesperadamente romper un nudo, perfectamente en la forma de un gol en Bremen que logró obtener una asistencia después de un tiro fallido. Grado 4

sadio melena

La primera acción fue un deslizamiento hacia un lado, eso sí, sin ninguna presión. Un poco más tarde seguido por una lámpara de arco detrás de la portería de Bremen. La cabeza de Mane no parecía hacer contacto con el balón y, por lo tanto, tardó mucho en hacer el movimiento decisivo. Aunque mejoró un poco tras el descanso, en general no fue suficiente. puntuación 5 (De 88 Bona Sar: oB)

serge gnabry

Parecía perdido al frente pero no hizo nada para cambiar eso. En la segunda mitad, golpeó un agujero de aire con una chilena. Su obra más llamativa hasta su fin redentor tras una buena hora. Su segundo gol seguido. Hizo su trabajo como un delantero fiable. Nota 3 (boca/smk)

Información de Manuel Bonk desde Phaser Stadium