¿Norris habría ganado el cuadro medio?

Por cierto, todavía no hay un sucesor para Cardile. “Después de casi dos décadas en Ferrari, Cardele ha dimitido, por lo que el área de chasis pasará a ser gestionada de forma interina por el director del equipo, Frederic Vasseur”, se lee en el comunicado de prensa.

No sabemos exactamente cuándo Cardell se unirá a Aston Martin. Pero el camino ahora está claro.

Por lo tanto, Cardell apoyará al equipo técnico de Silverstone bajo el liderazgo del ex diseñador de Red Bull Dan Fallows.

Esto no le sorprenderá si lee nuestras noticias con regularidad: Ferrari acaba de confirmar oficialmente la salida de Enrico Cardele (director técnico de chasis) en un comunicado de prensa.

Brawn confirmó que también habían hablado con Red Bull antes de la decisión de ampliar el contrato con Mercedes. Sin embargo, finalmente decidieron no trabajar juntos.

Pero: “Estamos muy contentos con Mercedes y no nos preocupa lo que vendrá después de nuestro próximo contrato con Mercedes, que se extiende hasta 2030”, explica el jefe del equipo McLaren.

El británico no quiere mostrarse demasiado enérgico y estresado tras su victoria en casa: “Aún queda un largo camino por recorrer, pero el coche no es de ninguna manera el más rápido de la parrilla en este momento”.

Explicó: “No sé cuántos puntos estamos detrás de Red Bull y cuántos puntos estamos por delante de ellos, no sé quién está en tercer lugar, tal vez sea McLaren. Este no es el tema de hoy”.

Ferrari sigue ocupando el segundo puesto en el Campeonato de Constructores. Pero la reciente debilidad de Red Bull no se puede explotar. Pero Frederic Vasseur confirma que esto no le importa actualmente.

Esto significa que el ex compañero de equipo de Sebastian Vettel sigue siendo uno de los pilotos de Fórmula 1 más exitosos que nunca ha ganado un título de campeonato mundial. Más sobre esto en nuestra galería de fotos:

Alonso: la modernización de Hungría debe ser correcta

En Aston Martin dicen que quieren luchar para volver a estar delante. Silverstone ya ha tenido un mejor fin de semana y debería ir un poco más lejos con la próxima actualización.

“Tenemos que demostrarlo. No tenemos que hablar, tenemos que conseguir resultados”, subraya Fernando Alonso, que no quiere hacer promesas vacías. Porque en el pasado no todas las actualizaciones funcionaban.

“Hemos instalado muchas piezas nuevas en el coche y algunas funcionan y otras no. Por eso esperamos tener una sorpresa positiva en Hungría”, dijo el dos veces campeón del mundo.

“El año pasado vimos cómo McLaren demostró cuánto se puede mejorar el rendimiento de un coche en una temporada. Este año tenemos a Mercedes. Así que hay dos ejemplos de que es posible”.

“Así que depende de nosotros”, dice Alonso.