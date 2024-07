Alemania ya no es lo que era

El futbolista Toni Kroos estuvo el viernes por la noche por última vez en el campo con la selección nacional en el Campeonato de Europa de 2024; el partido contra España terminó con una dramática derrota. Ya se ha hecho un nombre con apariciones en el podcast “Lanz & Precht” con el presentador del ZDF Markus Lanz y el filósofo Richard David Brecht. No se limitó a comentar temas deportivos.

Pero también de prepararse para actuar en sociedad. En la conversación, el hombre de 34 años critica que es “un punto en el que notas que las cosas se hacen más pequeñas”. El hecho de que a veces ya no se concedan goles en el fútbol juvenil va “en la dirección equivocada”. Dentro y fuera del deporte, para él es importante esforzarse por alcanzar el éxito: “Quiero que mis hijos intenten ser los mejores en lo que hacen”.

En España tiene menos miedo por su hija

Después de la Eurocopa en Alemania, la carrera profesional de Kroos llegará a su fin: su distinguida carrera profesional, la más destacada de las cuales tuvo lugar en los últimos años en el Real Madrid, ha llegado a su fin.

Kroos quiere quedarse en España por ahora, dice, también porque Alemania ya no es la misma “que era hace diez años cuando nos fuimos”. Comparado con España, en este país se siente incómodo dejando salir a su hija “a las 23 horas en una gran ciudad alemana”.

Finalmente, Kroes habló sobre el tema de la inmigración en Alemania, diciendo que está “constantemente presente”.

El Campeonato de Europa ha demostrado una vez más lo abierta que puede ser Alemania. Pero en los últimos años, muchas cosas se han vuelto “fuera de control”.

La actitud alemana hacia los inmigrantes está “cada vez más dividida”

Para él está claro que un porcentaje determinado de inmigrantes dan negativo, y lo mismo ocurre entre los alemanes, subrayó Kroes. “Si no se pueden distinguir de aquellos que no son buenos para nosotros, al final será difícil, entonces la posición de los alemanes se dividirá aún más. Sin embargo, no fue posible involucrar a la comunidad en este tema”.

El moderador Lanz también comenta: La gente ha sido quemada sistemáticamente en muchos niveles. “Es un caos en todos los rincones. El lugar está muy lleno, y cuando alguien los critica, rápidamente dicen que es racista, pero él dijo en voz alta: ‘Este país no es un país racista'”.

