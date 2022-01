Klagenfurt: Patrick Grill expresa interés en HSV

HSV tiene a Patrick Grill en la mira como una posible compra de invierno. Las primeras discusiones ya han tenido lugar. ¿Qué dice el volante ofensivo? Solicite MOPO en Austria.

“Estoy contratado con Austria Klagenfurt hasta el verano, me siento muy a gusto y actualmente asumo que la temporada terminará con el equipo”, explica Grill, que no descarta una jugada anticipada.

Patrick Grill de Klagenfurt expresa interés en HSV

“Si hay una oferta concreta para mí este invierno que sea emocionante para el club desde el punto de vista económico, los oficiales vendrán a mí y me hablarán de ella. El hecho de que un club tan grande y tradicional me cuide es un honor y demuestra que he podido desarrollarme muy bien en Klagenfurt en los últimos años ”.

El director general de Klagenfurt, Harald Gartner, que alguna vez fue FC St. Pauli, también habló con MOPO: “Patrick Grille es una figura fundamental en nuestro equipo que ha jugado un papel clave en el éxito de los últimos cinco años y medio. que un jugador así despierta El interés de otros clubes, especialmente en Alemania. Nos gustaría tenerlo en Austria después del verano y hemos estado en contacto con él y su canciller durante meses. Hay un acuerdo claro para esperar la transferencia de invierno ventana y luego continuar las conversaciones en febrero “.