Krut: Mythic Wings se lanza hoy en consolas, PC y Mac

Krut: The Mythic Wings es un juego de plataforma de desplazamiento lateral de hack and slash basado en las tradiciones del sudeste asiático y desarrollado por Publisher Blowfish Studios, Developers GoodJob Multimedia, Pixel Perfex y Producer RSU Horizon. Libra una guerra que se ha gestado durante siglos hoy en PlayStation 5 y Xbox Series X | S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC y Mac a través de Steam.

El gran capitán de Krut, Vera, llegó a tierra en una tierra extraña y se despertó gravemente herido. Mientras se encuentra al borde de la muerte, un anciano ermitaño corre en ayuda de sus hermanos caídos y les otorga las alas de la legendaria leyenda. Con la ayuda del entrenamiento y la tutela del antiguo, Veera debe restaurar el poder de la herramienta antigua y regresar a su tierra natal en Ayodhya para evitar que el malvado señor de la guerra Zurah mate a la gente de Krut.

Usa hábilmente tus espadas gemelas para vencer a un aluvión interminable de temibles enemigos, desde cangrejos protegidos hasta serpientes gigantes. Los enemigos desafiantes y los jefes con una IA agresiva y desafiante ofrecen más que solo acción de botón: para llegar a la victoria, debes esquivar los ataques enemigos, realizar combos devastadores y sorprender a los enemigos con poderosos ataques pesados. Surca los cielos para lanzar brutales ataques aéreos y derribar monstruos gigantes.

Disfruta de gráficos vibrantes y coloridos mientras atraviesas las impresionantes playas, los vastos cañones y los frondosos bosques de la legendaria isla de Himavan. Acumule créditos en el camino para aumentar su poder con el sistema de actualización de personajes: mejore el poder de ataque, los puntos de salud, los ataques críticos y más de Veera. Mejora las habilidades de los expertos para alcanzar su máximo potencial y derrota a los Seis Guardianes para prepararte para la caída de Zora.

“Los equipos han demostrado una dedicación absoluta para crear una plataforma fácil de jugar llena de nostalgia”, dijo Ben Lee, cofundador de Blowfish Studios. “Basada en los antiguos mitos del sudeste asiático, esta es una historia atemporal: una inclinación inconformista que desafía las probabilidades abrumadoras y atraviesa un lugar pintoresco inmerso en tradiciones místicas”.

Krut: The Mythic Wings ahora está disponible por $ 9.99 / £ 5.99 / € 7.99 en todas las plataformas principales e incluye soporte en inglés, francés, alemán, español, ruso y tailandés.

Para obtener más información, visite el sitio web oficial de Krut: The Mythic Wings, únase a la comunidad en Twitter y Facebook, y busque #KrutTheGame en las redes sociales.