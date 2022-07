Prime Day Apple: iPad a iPhone y Apple Watch – Las mejores ofertas

yCada año, Amazon atrae a los clientes con promociones y ofertas económicas en particular; muchos esperan ansiosamente el Prime Day 2022 en particular, para poder hacer buenas ofertas tecnológicas, entre otras cosas. Los teléfonos inteligentes, las tabletas, las computadoras portátiles y los relojes inteligentes en particular tienen una gran demanda, y los productos de Apple a menudo se ofrecen en Prime Day, lo que probablemente costará más sin el evento de compras. Prime Day tendrá lugar el 12 y 13 de julio de este año.

Las mejores ofertas de Apple en Prime Day

Tabletas en Prime Day: iPad sigue en alta demanda

los estas viendo Modelos actuales de iPad ¿Lanzado y quieres golpear en Prime Day? A continuación, encontrará información aquí sobre lo que pueden hacer los productos y cuánto cuestan actualmente.

Estos modelos están actualmente rebajados hasta en un 10%

Ver todas las ofertas de iPad de Apple

Los últimos modelos de iPad en Amazonas De un vistazo:

iPad Pro (3ra generación) *: Con pantalla Liquid Retina (11 pulgadas), chip M1, sistema de cámara TrueDepth, Face ID y escáner LiDAR – Desde 796,96 € . Ahorrarás (-10%).

*: Con pantalla Liquid Retina (11 pulgadas), chip M1, sistema de cámara TrueDepth, Face ID y escáner LiDAR – . Ahorrarás (-10%). iPad aire 2022 *: Con pantalla Retina de 10.9″, chip M1, Touch ID, cámara principal de 12MP, cámara frontal de 12MP – Desde 799 EUR . Ahorrarás (-6%).

*: Con pantalla Retina de 10.9″, chip M1, Touch ID, cámara principal de 12MP, cámara frontal de 12MP – . Ahorrarás (-6%). iPad 2021 *: Con pantalla Retina de 10.2″, chip A13 Bionic, Touch ID, cámara principal de 8MP, cámara frontal de 8MP – desde 355 EUR . Ahorrarás (-6%).

*: Con pantalla Retina de 10.2″, chip A13 Bionic, Touch ID, cámara principal de 8MP, cámara frontal de 8MP – . Ahorrarás (-6%). Ipad mini*: Con pantalla Retina de 8,3 pulgadas, chip A15 Bionic, Touch ID, hasta diez horas de batería, cámara principal de 12 MP, cámara frontal de 12 MP – Desde 519,90 €. Ahorrarás (-5%).

Para que trabajar con iPad sea más eficiente, también vale la pena comprar uno manzana Lápices Su capacidad de respuesta y precisión los hacen casi como escribir, dibujar o diseñar en papel, confirman los revisores de Amazon.

Apple Pencil (segunda generación) *: Compatible con iPad Pro de 11 pulgadas (último modelo) y iPad Pro de 12,9 pulgadas (3.ª generación) – Desde 122 euros. Ahorrarás (-10%).

*: Compatible con iPad Pro de 11 pulgadas (último modelo) y iPad Pro de 12,9 pulgadas (3.ª generación) – Ahorrarás (-10%). Apple Pencil (primera generación)*: Compatible con iPad Pro de 12,9 pulgadas (1.ª y 2.ª generación), iPad Air (3.ª generación) y iPad mini (5.ª generación) – desde 85 euros. Ahorrarás (-7%).

Prime Day AirPods: auriculares innovadores

Los auriculares inalámbricos siempre han sido un tema popular, especialmente entre los jóvenes, desde su lanzamiento al mercado. Los AirPods Pro presentados por la compañía en el otoño de 2019 ofrecen, entre otras cosas, cancelación activa de ruido y un sensor que reacciona a la presión para que los auriculares se puedan controlar de manera suave y más específica con el dedo.

Aquí hay un breve resumen de los modelos de AirPods disponibles actualmente:

AirPods Pro*: (2021) Con estuche de carga MagSafe para 202,99 €. Ahorrarás (-27%).

AirPods Max* : Con estuche inteligente y conector Lightning – En Amazon para 469€ . Ahorrarás (-23%).

: Con estuche inteligente y conector Lightning – En Amazon para . Ahorrarás (-23%). En cambio: Beat’s Studio 3*: Auriculares bluetooth supraaurales 169 En lugar de los últimos 239 euros (-29%)

Prime Day: Apple Watch para los amantes de los relojes inteligentes

Con nuevas características como una pantalla de retina siempre encendida, la función de ECG y la detección de caídas, Apple aún puede seguir vigilando de cerca su Apple Watch.

Estos relojes Apple están ahora mismo en Amazon:

Apple Watch Serie 7 (GPS + Celular) * – Con sensor de frecuencia cardíaca eléctrico y óptico, diseño anti-natación, brújula incorporada, función de llamada de emergencia internacional e información de altímetro – Actualizado para 429 en lugar de los últimos 471,86 euros (9% de ahorro) .

* – Con sensor de frecuencia cardíaca eléctrico y óptico, diseño anti-natación, brújula incorporada, función de llamada de emergencia internacional e información de altímetro – Actualizado para . Reloj Apple SE*: Con pantalla de malla grande, carcasa de aluminio, medición de frecuencia cardíaca y detección de caídas – Por 295€ en lugar de 329€ (ahorra 10%)

Prime Day: ¿iPhone 12 Pro y 12 Pro Max a precios más baratos?

También hay mucho interés por los smartphones en este evento, especialmente cuando se presentan los modelos de iPhone en el Prime Day. especialmente para Últimos teléfonos móviles Los precios más altos generalmente se deben, por lo que puede ser una ganga.

iPhones en Amazon: un vistazo rápido a los modelos actuales:

iPhone 13 Mini (512 GB)* : Con pantalla de 5,4 pulgadas, potente chip A15, cámara dual, modo noche y Face ID – para 940,90 en lugar de 1149 euros (-18%).

iPhone 13 Pro (256 GB)* : Con pantalla de 6,1 pulgadas, potente chip A15, triple cámara, modo noche y Face ID -para 1239 en lugar de los últimos 1318,26 euros (-6%).

: Con pantalla de 6,1 pulgadas, potente chip A15, triple cámara, modo noche y Face ID -para iPhone 13 Pro Max (256 GB)* Con una pantalla de 6,7 pulgadas, potente chip A15, triple cámara, modo noche, batería de duración especialmente larga y Face ID – Por 1.189 euros en lugar de 1.249 euros (-5%).

Con una pantalla de 6,7 pulgadas, potente chip A15, triple cámara, modo noche, batería de duración especialmente larga y Face ID – iPhone 12 *: por 635 euros en vez de 799 € . ( -21% )

iPhone XR (reacondicionado)* : Con pantalla de 6,1 pulgadas, chip A12 Bionic, cámara principal de 12MP, cámara frontal TrueDepth, Face ID – por 324,99€ en lugar de 550€ (-40%).

: Con pantalla de 6,1 pulgadas, chip A12 Bionic, cámara principal de 12MP, cámara frontal TrueDepth, Face ID – iPhone SE*: Con pantalla de 4,7 pulgadas, chip A13 Bionic, cámara principal de 12 megapíxeles y lente gran angular – Por 475 euros en lugar de 519 euros (-8%).

Oferta potencial de MacBook en Prime Day:

También puede ahorrar mucho dinero comprando una MacBook en Prime Day. Un vistazo a los modelos actuales en Amazon:

MacBook Pro de 16 pulgadas*: Con procesador Intel Core i7 de 6 núcleos a 2,6 GHz de 9.ª generación o superior, Intel UHD Graphics 630, Touch Bar y Touch ID – por 2428,48€ en lugar de 2749,00€ (-12%).

Trabajar en tu MacBook es aún más divertido con Apple Magic Mouse. Se conecta automáticamente y está listo para usar de inmediato.

ratón mágico de manzana 2*: Con superficie multitáctil para un fácil control, recargable – Por 72,99 euros en lugar de 74,99 euros (-3%).

La famosa herramienta de Apple es Etiqueta de aire de Apple*. Un pequeño chip que puede adjuntar fácilmente a su llave, bolsa de computadora portátil o mochila. Los objetos se pueden rastrear simplemente usando la aplicación “Dónde está” de Apple. AirTag es resistente al agua y tiene una duración de batería de aproximadamente un año. La aplicación te recordará cuándo es el momento de cambiar la batería. Esto convierte a AirTag en un asistente útil en la vida cotidiana.

Etiqueta de aire de Apple*: Con rastreador de batería de larga duración Artículos personales – 4 paquetes por 92,95€ en lugar de 119,00€ (-22%).

