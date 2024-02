La actualización de WhatsApp comenzará pronto: bloquear captura de pantalla en regiones específicas

Página principal consumidor

de: Nico Reiter

El servicio de mensajería planea mejorar la privacidad de sus usuarios en la última versión. La capacidad de tomar capturas de pantalla estará restringida.

Múnich – algunos WhatsApp La noticia es demasiado buena para conservarla para siempre. Los chats con seres queridos normalmente se pueden capturar mediante una captura de pantalla. Pero ojo: no todas las funciones de WhatsApp permiten realizar una captura de pantalla. Ahora se introduce una excepción adicional que no permite almacenar o reenviar ciertos medios.

Última Versión: WhatsApp prohíbe tomar capturas de pantalla de fotos de perfil

Este cambio afectará inicialmente a los usuarios de Android. Sobre el WABetaInfo-El blog publica periódicamente información sobre actualizaciones de la aplicación. WhatsApp 2.24.4.25 beta para Android trae cambios importantes. Los usuarios ya no pueden tomar capturas de pantalla de las fotos de perfil de otros usuarios. Se avecinan más cambios para los usuarios de Android. este La funcionalidad de WhatsApp será de pago.

Los usuarios de Android no pueden tomar capturas de pantalla de las imágenes de perfil en la última versión © PixieMe/Imago

Hace cinco años, WhatsApp deshabilitó la posibilidad de descargar fotografías personales. Este cambio se realizó por razones de privacidad. Sin embargo, desde entonces todavía es posible capturar imágenes mediante captura de pantalla. En la nueva versión, cuando el usuario intenta tomar una captura de pantalla, aparece un mensaje de error: “No se puede tomar la captura de pantalla debido a limitaciones de la aplicación”.

WhatsApp planea proteger la privacidad de los usuarios con una nueva actualización

alto WABetaInfo La actualización tiene como objetivo proteger la privacidad del usuario. Las fotos de perfil suelen ser fotografías personales destinadas a compartirse únicamente con contactos. Si no quieres una foto de perfil, también puedes crear tu propio avatar de WhatsApp. La nueva función puede evitar el uso o distribución no autorizados de estas imágenes. Esto significa que las fotografías de terceros no se pueden utilizar con fines como el robo de identidad o el acoso.

La nueva versión estará disponible para otros usuarios en las próximas semanas. También esto Guarda fotos y vídeos por una vez Prohibido. WhatsApp ya no permite realizar capturas de pantalla desde 2022. Sin embargo, a diferencia de Snapchat, el intento no será visible para la otra persona. (No)

El editor escribió este artículo y luego utilizó el modelo de lenguaje AI para mejorarlo a su propia discreción. Toda la información ha sido revisada cuidadosamente. Obtenga más información sobre nuestros principios de IA aquí.